La prochaine aventure du jedi Cal Kestis est désormais officielle grâce à un tout premier trailer en CGI. Mauvaise nouvelle par contre, le jeu Star Wars ne sortira pas sur old gen (PS4 et Xbox One). EA a voulu communiquer à ce sujet pour mettre les choses au clair.

Stig Asmussen, réalisateur du jeu a en effet pris la parole pour justifier ce choix de sortir uniquement le jeu sur "Current Gen" (PS5 et Xbox Series) :

Je pense donc que la plus grande chose est le ray tracing, ou l'éclairage. Il nous permet de faire de l'éclairage en temps réel, tout le temps, avec une fidélité qui dépasse de loin tout ce que nous avons produit auparavant. Comme c'est en temps réel, nous pouvons voir les changements lorsque nous ajustons les lumières - immédiatement, essentiellement. Ce qui signifie que nous avons plus de temps pour peaufiner davantage et obtenir des résultats avec une dimension plus cinématographique.

En outre, les nouvelles consoles sont équipées de disques durs extrêmement rapides qui nous permettent de charger des tonnes de contenu très rapidement. J'ai toujours travaillé sur des jeux en streaming - des jeux qui n'ont pas d'écran de chargement. Le fait que ces consoles disposent d'un stockage aussi rapide a rendu les choses encore plus faciles. Ce sont probablement les deux plus grands avantages. La PlayStation 5 dispose d'un système haptique très intéressant sur sa manette, que nous sommes en train d'étudier, et le processus est tout simplement plus facile en général.