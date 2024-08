Star Wars Jedi Survivor, la deuxième incursion de Respawn Entertainment (Apex Legends) dans l'univers de la Guerre des Étoiles, a su capitaliser sur les forces du premier épisode Fallen Order. Mais fort heureusement, le studio a surtout offert une vraie grosse suite, qui déborde de nouveautés, et rend le voyage à travers une galaxie lointaine, très lointaine, plus savoureux. Jusqu'à maintenant, il s'agissait d'une exclusivité PS5, Xbox Series X|S et PC, mais les choses ont évolué ces derniers mois.

Star Wars Jedi Survivor de retour en force sur consoles et PC

Il y a plusieurs mois de cela, Electronic Arts a annoncé à la surprise générale qu'une version PS4 et Xbox One de Star Wars Jedi Survivor était en développement. Un peu plus d'un an plus tard, le travail de Respawn Entertainment pour le portage est terminé. C'est une première bonne nouvelle, mais EA a en plus fait une annonce attendue par des millions de joueurs restés sur l'ancienne génération de consoles. Une date de sortie a été lâchée et ça arrive très prochainement puisque Star Wars Jedi Survivor sera disponible le 17 septembre 2024 sur PlayStation 4 et Xbox One.

Dans son communiqué, l'éditeur promet « diverses optimisations visant à maximiser les capacités des consoles ». De plus, contrairement à la version PS5 et Xbox Series X|S vendue 79,99€ (hors promotion), le prix sera plus doux. Star Wars Jedi Survivor sortira en effet à 49,99€ sur PS4 et Xbox One. Si vous précommandez cette version, vous pourrez récupérer des cosmétiques comme le costume Ermite, le sabre laser Ermite et le blaster Combustion.

À l'époque, EA avait également fait la promesse d'améliorer la technique, qui était l'un des points faibles sur consoles et PC. Eh bien il y a du nouveau puisqu'un patch est en route pour la mouture PC. « La version PC de Star Wars Jedi: Survivor recevra une mise à jour dans les prochaines semaines. Celle-ci apportera des améliorations aux performances techniques, aux commandes et à d'autres aspects du jeu, auxquelles s'ajouteront diverses améliorations afin d’optimiser l’expérience des joueurs ». Et ce ne sera pas du luxe car la version PC était clairement injouable dans de bonnes conditions pour de nombreuses configurations.

Crédits : EA et Respawn Entertainment.

Source : Electronic Arts.