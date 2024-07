Malgré le fait que Star Wars Jedi Survivor ait été développé sur l'Unreal Engine 4, le titre de Respawn resplendissait sur le plan visuel. Sur le plan technique, c'est malheureusement une autre histoire. Malgré une sortie l'année dernière, il accuse encore quelques problèmes de performance. À l'aide de plusieurs mods, il nous assène en tout cas une magnifique claque graphique, comme on peut le voir dans cette vidéo.

Une claque de Force assénée par Star Wars Jedi Survivor

La chaîne YouTube Beyond Dreams nous emmène de fort belle manière dans la galaxie lointaine, très lointaine, dépeinte dans Star Wars Jedi Survivor. Grâce à divers mods comme Ultra+ pour pousser les potards graphiques à fond, ou encore Complete RT Shader qui permet d'ajouter des reflets par ray tracing et autres effets visuels modernes, le titre resplendit littéralement de mille étoiles. Ce cocktail explosif nous permet d'en prendre plein la vue en 8K.

Une telle prouesse graphique n'arrange cependant pas les problèmes de performance inhérents à Star Wars Jedi Survivor, malgré de nombreux patches en ce sens. À ce titre, Beyond Dreams recommande une configuration proprement monstrueuse pour en profiter pleinement. Comptez en effet une carte graphique RTX 4090, un processeur Intel 14700K, 32 Go de RAM DDR5 et un véloce SSD.

Voilà en tout de quoi nous laisser rêveur quant à une suite de Jedi Survivor, a priori toujours en développement dans les forges de Respawn. Malgré de nombreux licenciements dans les coulisses d'Electronic Arts, l'éditeur n'a pas voulu abandonner cette licence extrêmement porteuse, gérée d'une main de Maître Jedi par un studio talentueux. Ne reste donc plus qu'à croire en la Force et en la capacité de Respawn de nous mettre à nouveau des étoiles plein les yeux en compagnie de Cal Kestis et BD-1. Espérons toutefois que sa suite sera mieux optimisée, pour son propre bien. On surveille également avec intérêt Outlaws, le jeu d'action/aventure dans l'univers de Star Wars développé par Ubisoft Massive et attendu le 30 août sur PC, PS5 et Xbox Series.