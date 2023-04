Le moins que l'on puisse dire c'est que Star Wars Jedi Survivor est un jeu très attendu. Il faut dire que l'épisode Fallen Order avait su captiver avec la très bonne gestion de l'Univers Etendu et globalement les qualités de son gameplay. Et sachant que Jedi Survivor se présente comme un titre encore meilleure, les attentes sont grandes. Pour autant un choix risque de ne pas plaire à tout le monde et de ne pas passer du coté de la communauté. Explications :

Star Wars Jedi Survivor et la fonctionnalité que personne ne veut

Ainsi on peut apprendre que la version PC de Star Wars Jedi : Survivor verra apparemment le retour de Denuvo. Denuvo c'est quoi ? Il s'agit d'une technologie de protection anti-piratage développée par la société autrichienne Denuvo Software Solutions. Si l'objectif initial est louable, à savoir empêcher le piratage et protéger les droits d'auteur, son effet est en fait bien plus vaste. En effet, de nombreux joueurs accusent à raison le logiciel de plomber totalement l'optimisation des jeux et de créer divers problèmes de performances. Nous en avons d'ailleurs eu la preuve récemment avec le remake de Dead Space.

Il semblerait pourtant que cela n'empêche pas la suite de Fallen Order d'intégrer cette fonctionnalité DRM. Selon un message récent de l'utilisateur de Reddit Gtorrnet, le fichier exécutable de SW : Survivor fait près de 320 Mo, ce qui implique fortement l'existence de Denuvo. En fait, une taille d'exécutable de cet acabit est un indicateur clé signalant la présence d'une solution anti-piratage. En cherchant un peu on se rend compte que même la page Star Wars Jedi : Survivor de Steam mentionne également l'existence d'un logiciel "DRM tiers", qui est décrit comme une exigence pour l'activation du jeu via l'application EA.

Des problèmes à prévoir sur Jedi Survivor ?

Reste à savoir si cette fonctionnalité finira par affecter négativement les performances PC de SW Jedi : Survivor. Fallen Order avait des problèmes d'optimisations qui n'ont pas été résolus même après la suppression du DRM. Mais nul doute que le logiciel anti-piratage n'a pas arrangé les choses, surtout dans l'esprit des gens. Il ne reste plus qu'à attendre quelques heures avant d'avoir la réponse finale à ce sujet. Pour mémoire Star Wars Jedi : Survivor. Fallen Order est prévu pour le 28 avril 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.

De votre coté, que pensez-vous de l'intégration du fameux DRM dans le prochain jeu du studio Respawn ?