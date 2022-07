Star Wars: Hunters, le jeu de tir PvP de Zynga pour Nintendo Switch et mobile a donc été reporté à 2023, après huit mois de lancement sur divers territoires en version test. C'est via le compter Twitter que l'on peut apprendre la nouvelle.

"Réaliser notre vision de Star Wars: Hunters"

Nous travaillons sans relâche pour réaliser notre vision de Star Wars : Hunters. Notre ambition est de créer un jeu d'arène de combat compétitif qui divertira pendant des années. Pour nous assurer que nous répondons aux attentes élevées que nous fixons aux fans du monde entier et à nous-mêmes en tant que développeurs, nous avons pris la décision de retarder le lancement mondial de Star Wars.

Nous comprenons la frustration du retard d'un jeu mais notre priorité numéro 1 est de s'assurer que les joueurs puissent avoir la meilleure expérience possible dans l'arène. Pour ceux d'entre vous qui ont pu nous rejoindre lors du "soft launch" nous avons vraiment apprécié votre support et vos retours sur le travail que nous faisons. Nous allons continuer à proposer du contenu fréquent sur ces territoires avant la lancement global partout dans le monde. Merci de votre compréhension et à bientôt dans l'arène!

Pour le meilleur

Ce jeu Star Wars a donc d'abord été lancé sur Android en Inde, aux Philippines, en Malaisie et en Indonésie en novembre 2021. Il s'est étendu ensuite au Brésil et au Mexique et est arrivé sur les appareils iOS en février 2022. Le lancement s'est ensuite étendu à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et à Taïwan en mai.

Pour rappel il s'agit d'un jeu de tir à la troisième personne en arène, dans lequel on peut incarner une variété de personnages entre les épisodes 6 et 7. De quoi avoir un large choix du stormtrooper au jedi.