Bonne nouvelle pour les fans de Star Wars ! Star Wars: Hunters, le jeu de tir compétitif signé Zynga, arrive bientôt sur PC. Après son lancement réussi sur Nintendo Switch et mobile, le titre sera disponible en accès anticipé sur Steam dès le 27 janvier 2025. Une étape importante pour ce jeu free-to-play qui promet de séduire encore plus de joueurs.

Un jeu Star Wars retravaillé pour le PC

Pour cette version Star Wars, Zynga ne s’est pas contenté d’un simple portage. Les joueurs PC pourront profiter de graphismes améliorés, de commandes personnalisables et d’une compatibilité cross-play et cross-progression. Cela signifie que vous pourrez jouer avec vos amis, quelle que soit leur plateforme, tout en conservant vos progrès.

Ces améliorations visent à offrir une expérience fluide et immersive, adaptée aux exigences des joueurs PC. Avant le grand jour, deux sessions de tests sont prévues. La première se tiendra du 13 au 16 décembre 2024, et la seconde du 10 au 13 janvier 2025. Ces playtests permettront aux développeurs d’ajuster les derniers détails et aux joueurs de découvrir le jeu en avant-première. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour ceux qui souhaitent participer.

Nouveaux contenus à l’horizon

Pour marquer ce lancement, Zynga a aussi annoncé du contenu inédit. Une nouvelle carte, Coruscant Underworld, et un héros supplémentaire, Glikkin, seront bientôt disponibles. Ces ajouts viennent enrichir le jeu, déjà apprécié pour son univers fidèle à la saga Star Wars.

Lors de sa sortie initiale sur Switch et mobile, Hunters avait reçu des critiques mitigées. Si son gameplay dynamique et ses références à Star Wars avaient séduit, le modèle économique basé sur les microtransactions avait suscité des réserves.

Avec son arrivée sur PC, Star Wars: Hunters s’offre une nouvelle chance de conquérir les joueurs. Entre ses nouveautés, ses visuels améliorés et son gameplay accessible, le jeu a de quoi séduire. Reste à voir si cette version parviendra à convaincre les plus sceptiques et à répondre aux attentes des joueurs PC.

Source : Disney