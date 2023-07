Quand un jeu est développé sous le giron du même éditeur, les joueurs ont la comparaison facile. Partant de ce postulat certains se posent la question sur la taille des environnements de Star Wars Outlaws par rapport à l'un des derniers Assassin's Creed. Ce n'est pas du tout la même approche d'après le studio Massive qui s'explique en détails sur le sujet après des propos polémiques. Voici ce que l'on peut apprendre.

Massive rassure les joueurs

Plus tôt dans le mois, le directeur créatif de Star Wars Outlaws, Julian Gerighty avait expliqué que chaque planète fait à peu de chose près la taille de deux à trois zones d'Assassin's Creed Odyssey. Il n'en fallait pas plus pour "terrifier" les joueurs qui s'inquiétaient déjà d'un syndrome Assassin's Creed sur le jeu Star Wars, à savoir un jeu interminable avec de grosses longueurs scénaristiques. Conscient du remue-ménage d'une telle déclaration, Gerighty est revenu sur son propos auprès de nos confrères de chez IGN pour apporter quelques précisions de taille. En substance, l'homme explique que les fans ne devraient pas s'inquiéter.

Notre objectif est d'amener les gens dans une aventure très dense, riche et en monde ouvert qu'ils peuvent explorer à leur rythme. Donc, ce n'est absolument pas un RPG épique inachevable de 200 ou 300 heures. C'est un RPG d'action-aventure très ciblé qui emmènera les gens en balade et qui est très gérable.

Car oui avec les années, Ubisoft est devenu synonyme de jeux en monde ouvert avec une sérieuse tendance à gonfler artificiellement la durée de vies avec de nombreuses quêtes annexes. On retrouve ça aussi bien dans Assassin's Creed que dans Far Cry ou The Division. Fort heureusement Star Wars Outlaws va y échapper et on peut donc s'attendre à un jeu d'aventure plus classique dans la forme.

Star Wars Outlaws, un jeu massif malgré tout

Malgré cette ultime déclaration, il faut tout de même s'attendre à un jeu assez énorme. La bonne nouvelle c'est que le tout a été conçu à la main pour apporter une certaine crédibilité et immersion aux environnements. On n'est donc bien loin d'un No Man's Sky et sa génération procédurale, gigantesque en apparence mais parfois assez redondant dans les décors. C'est du moins ce que ce nouveau jeu Star Wars nous promet. Pour rappel, le jeu est attendu pour 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.

Que pensez-vous de cette dernière déclaration de Julian Gerighty ? Quel est votre avis sur la taille du jeu et quels sont vos envies ?