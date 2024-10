C'est un temps que les moins de 20 ne peuvent probablement pas connaître, avec pourtant un jeu Star Wars qui avait marqué les esprits à sa sortie en 2000 sur PlayStation, Dreamcast puis plus tard sur Game Boy Advance. Il convient toutefois de tempérer les ardeurs des fans, après la catastrophe qu'a été le non retour en Force de Battlefront Collection, également chapeauté par Aspyr.

Cette fois un vrai retour en Force pour un jeu culte Star Wars ?

Dans les années 2000, la licence Star Wars a connu un bel âge d'or sur le plan vidéoludique. KOTOR, Jedi Knight, Republic Commando ou encore Battlefront. Autant de licences proprement légendaires, qui ont profité de l'engouement autour de la prélogie pour séduire de nombreux fans. Même s'il n'a pas connu le même rayonnement que les titres précités, le titre qui nous intéresse ici n'en demeure pas moins culte pour de nombreux joueurs nostalgiques.

Star Wars Episode I : Jedi Power Battles, sorti à l'origine en 2000 sur PS1 et Dreamcast, fait ainsi son grand retour en version remasterisée sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, avec une date de sortie prévue pour le 23 janvier 2025, courtoisie d'Aspyr Media. Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'action mêlant plateforme et beat'em all. Nous pouvons y incarner plusieurs Jedi iconiques de la prélogie, comme Qui-Gon Jin, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu ou encore Plo Koon. Comme son nom l'indique, le titre retrace les événements du film La Menace Fantôme.

Les précommandes pour Star Wars Episode I : Jedia Power Battles sont d'ores et déjà ouvertes pour les versions PC, PlayStation et Xbox, mais pas encore pour la Nintendo Switch, si le cœur vous en dit. Son prix est qui plus est « relativement » correct : 20 euros. Il serait peut-être cependant prudent d'attendre de voir comment le jeu tourne avant de s'enflammer. Espérons en effet qu'Aspyr a retenu la leçon du lancement absolument catastrophique de Star Wars Battlefront Collection, et que la Force est cette fois bien avec eux...

Source : Aspyr Media