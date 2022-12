Pour patienter jusqu'à la sortie très lointaine de Star Wars Eclipse, le studio parisien Quantic Dream nous parle des ambitions du jeu.

Star Wars Eclipse aura t-il sa propre identité ?

Nos confrères d'IGN ont pu s'entretenir avec David Cage, fondateur et patron de Quantic Dream, au sujet de Star Wars Eclipse. Le prochain jeu du studio qui sera très différent de leur tout dernier Detroit Become Human. Là où celui-ci faisait plutôt dans l'anticipation, ce sera de la sci-fi pour Eclipse.

Nous avons consacré beaucoup de temps à imaginer notre monde dans 10, 15 ou 20 ans - à quoi ressemblerait la technologie ? Est-ce que nous pensons que les androïdes feront partie de notre société ? Je pense que Star Wars a un cadre très différent. Star Wars Eclipse ne sera pas une pâle copie de Detroit Become Human. Les deux jeux seront différents, très différents, même si nous allons bien entendu utiliser ce que nous avons appris. Mais il ne s'agira en aucun cas d'une imitation, ce sera une expérience très différente. David Cage via IGN.

Plus loin, le créateur qualifie Eclipse comme le « projet le plus ambitieux de studio » et un « rêve qui se réalise ».

Ils sont devenus une partie de notre culture, et quelque part de notre conscience également. Les idées créatives que nous avons eues ont été aussi inspirées par ces films et d'autres. Alors lorsque nous avons eu l'occasion d'apporter notre contribution à un tel monument de la pop culture, c'était un rêve qui devenait réalité. Donc nous n'avons pas hésité une seule seconde et nous nous sommes lancés. C'est un projet très passionnant. Et c'est le projet le plus ambitieux de notre studio, pour sûr.

On ne sait pas grand-chose de Star Wars Eclipse à l'heure actuelle, hormis des rumeurs. Selon Tom Henderson, Quantic Dream aurait fait fuiter des informations pour prendre la température sur la direction prise par les développeurs. Suite aux affaires dans lesquelles l'entreprise a été impliquée, il est possible que ce projet d'envergure ne voit pas le jour avant plusieurs années.