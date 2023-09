Il faut admettre que les détails concernant Star Wars Eclipse sont actuellement rares. À cet égard, nos confrères de chez IGN ont interrogé Quantic Dream à l'occasion du Tokyo Game Show 2023. Une belle opportunité d'en savoir plus ? Voyez plutôt.

Quelques nouvelles pour Star Wars Eclipse

Depuis son annonce en décembre 2021, Star Wars Eclipse se montre assez discret en matière d'information. Les nouvelles arrivent au compte-goutte, surtout depuis le rachat de Quantic Dream par le géant chinois NetEase en août 2022. Le jeu est-il au point mort ? Le studio français a souhaité rassurer lors de l'interview de Lisa Pendse, vice-présidente du département marketing. On y apprend notamment que le titre est toujours en développement, mais qu'il n'est pas encore prêt, il mijote toujours. Au-delà de cette information capitale pour tempérer l'attente des fans de Star Wars, quelques indices sur le gameplay ont également été révélés.

Lisa Pendse a notamment indiqué que cette adaptation conserverait l’ADN de Quantic Dream en matière de narration et de structure. Et tout comme dans Beyond : Two Souls, il n'y aura pas de game over. Cela ne signifie évidemment pas que tout est paisible dans l'univers violent de Star Wars. Elle ajoute :

N'importe qui peut mourir, tout peut arriver et l'histoire continue de telle sorte que notre signature est toujours là. Ce que nous avons fait, c'est renforcer encore plus notre expertise dans le domaine du gameplay.

Quantic Dream évoque également des récits à embranchements complexes et plusieurs personnages jouables, ce qui est assez rare dans les jeux Star Wars. Généralement, les développeurs préfèrent approfondir un personnage pour que le joueur s'y attache. On peut donc comprendre, en filigrane, que le jeu est particulièrement ambitieux pour Quantic Dream, qui ambitionne de renforcer davantage un savoir-faire déjà bien établi.Cela devrait être également une expérience assez différente de ce à quoi nous sommes habitués avec Star Wars. Par exemple, un net contraste avec Jedi Survivor, qui reste très classique dans sa structure. Un protagoniste qui peut mourir, la présence d'un game over, une narration finalement assez conventionnelle.

Ce que l'on sait du jeu

Le jeu Star Wars Eclipse a pour ambition de nous immerger dans une trame narrative inédite, localisée dans un secteur encore méconnu de la Bordure Extérieure, durant l'ère prospère de la Haute République, période reconnue comme l'âge d'or des Jedi. Il s'agit d'un bond de plusieurs siècles en arrière, bien avant les péripéties de la saga Skywalker, à une époque où la République Galactique et l'ordre Jedi étaient à l'apogée de leur gloire.

Quantic Dreams a pu annoncer la découverte de personnages et de décors inédits, incluant de nouvelles espèces et planètes. Cette région encore inexplorée offre manifestement un riche terreau pour de jolies intrigues. Comme toujours chez Quantic, les joueurs seront confrontés à des choix cruciaux et parcourront le monde avec des personnages portant chacun leurs propres dilemmes et croyances.

Entre ça et Jedi 3, l'avenir semble radieux pour la franchise.