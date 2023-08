Dans la liste des projets de jeux Star Wars dont on ne sait finalement pas grand-chose, on retrouve notamment Star Wars Eclipse, qui fait justement parler de lui aujourd'hui.

Star Wars Eclipse n'est clairement pas pour tout de suite puisque, d'après les dernières nouvelles, il ne devrait pas pointer le bout de son sabre laser avant l'année 2026. Le problème, c'est que c'est assez loin. Cependant, pour conserver un minimum d'intérêt, son studio Quantic Dream a profité de la Gamescom 2023 pour faire quelques révélations, histoire de capter un peu l'attention du public.

Star Wars Eclipse, c'est quoi ?

S'adressant à GamesRadar+ lors de la Gamescom 2023, Guillaume de Fondaumière, directeur général délégué de Quantic Dream, s'est notamment exprimé sur Star Wars Eclipse. Sûrement le plus gros jeu attendu parmi les projets du studio français. Il explique notamment que créer un jeu Star Wars n'a pas changé grand chose. Malgré la responsabilité d'avoir une telle franchise entre les mains, le travail reste le même.

je ne suis pas ici pour parler de [Star Wars] Eclipse, et je ne le ferai pas – mais sachez que nous continuons à faire des jeux comme nous les avons fait.

Si l'homme précise que le studio travaille de la même façon que pour tous les autres projets, il ajoute tout de même que c'est un jeu assez différent de ce que les joueurs ont eu l'habitude de voir auparavant. Ce qui pourrait vouloir dire beaucoup de choses :

C'est un jeu différent de tout ce que nous avons fait auparavant, mais c'est naturel car aucun jeu n'est pareil. Nous essayons toujours de nous réinventer. Le fait qu'il s'agisse d'une franchise et d'une IP tierce ne modifie pas notre approche. Nous travaillons sur une histoire originale dans cet univers.

Que sait t-on ?

Bien que le voile de mystère plane sur le jeu, quelques éléments sur Star Wars Eclipse nous sont tout de même parvenus. Le jeu devrait nous plonger dans une histoire inédite, située dans un coin encore inconnu de la Bordure Extérieure, pendant l'ère florissante de la Haute République, considérée comme l'apogée des Jedi. C'est un retour de plusieurs siècles en arrière, bien avant les événements de la saga Skywalker, à un moment où la République Galactique et les Jedi étaient au sommet de leur puissance.

Quantic Dreams promet l'introduction de personnages et de cadres jamais vus, y compris de nouvelles espèces et planètes. Cette zone inexplorée semble regorger d'opportunités scénaristiques. Les joueurs seront placés face à des décisions majeures, explorant la galaxie à travers une variété de personnages jouables, chacun avec ses propres enjeux et convictions. Visiblement, les choix faits auront un impact direct sur le déroulement du scénario. On attend évidemment d'en voir davantage, car pour le moment, hormis un maigre teaser, nous n'avons rien d'autre à nous mettre sous la dent. Nous ignorons même à quelle catégorie de jeu le projet appartient. Aventure, action, RPG... ?