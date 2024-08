L'arrivée prochaine de Star Wars Outlaws nous ferait presque oublier qu'un autre jeu tiré de la licence culte de George Lucas est en préparation du côté de la branche canadienne de Quantic Dream. Ça fera déjà bientôt trois ans depuis l'annonce du très prometteur Star Wars Eclipse. Toujours en développement, le titre accuse un coup dur qui pourrait bien avoir une incidence sur la pérennité du projet.

Une force quitte Star Wars Eclipse

C'est un titre qui risque d'être très différent de ce que nous avons connu jusqu'à présent du côté des jeux Star Wars. Eclipse est annoncé comme un opus qui sera fait à la manière de Quantic Dream. Dès Farenheit en 2005 et jusqu'à Detroit Become Human, le studio français a fait de la narration le cœur de ses créations, avec des jeux à choix qui trempe dans le genre du film interactif.

Dès lors, la nouvelle du départ d'Adam Williams est un choc. Principal scénariste sur le jeu, l'auteur diplômé d'Oxford a annoncé son départ sur LinkedIn. Après presque 10 ans chez QD, dont trois passés sur Star Wars Eclipse, il part fonder son propre studio. Heureux de cette « grande aventure » qu'a été son travail sur Detroit, puis sur Eclipse, il remercie les équipes avec lesquelles il a longuement collaboré.

Capture d'écran du 16 août 2025. © Gameblog

On ne sait pas encore vers quels horizons s'envole Williams. Mais, ce départ de Quantic Dream pourrait avoir une incidence sur l'avancement de Star Wars Eclipse. Bien que l'écriture du scénario s'exécute en phase de pré-production, l'homme était la figure de proue du projet. Et, si Star Wars Eclipse est effectivement un titre dans la même veine que les autres productions du studio, alors la narration en sera l'ADN-même. Dès lors, tout besoin de remanié l'histoire pourrait être plus compliqué sans Williams.

Il ne devrait pas y avoir de quoi paniquer. Mais, c'est tout de même une annonce qui surprend. Il faut donc espérer que l'histoire composée à ce jour pour Star Wars Eclipse soit suffisamment solide pour ne pas avoir à souffrir de réécritures trop importantes en cours de route. D'autant que le jeu n'est pas attendu avant longtemps. Pour patienter, les fans de La Guerre des Étoiles pourront donc se rabattre sur Outlaws, dès le 30 août 2024.