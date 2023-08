C'est un fait, ce qui était autrefois fois la next-gen est désormais la current-gen, et la PS4 et la Xbox One sont désormais de "vieilles" consoles. Un jour elles deviendront même des reliques du passé. Pourtant nombreux sont les joueurs à réclamer le portage de gros titres sur cette ancienne génération, souvent par manque de moyen pour passer à la nouvelle. Et dans le cas de Star Wars Jedi Survivor il est bien possible qu'une bonne nouvelle pointe le bout de son nez.

Star Wars Jedi : Survivor veut faire un saut dans le passé

En effet c'est durant l'appel aux résultats d'EA que l'éditeur a révélé que Respawn en était "aux premiers stades de développement" de Star Wars Jedi : Survivor sur PS4 et Xbox One. Cela ne veut évidemment pas dire que la Xbox Series et la PS5 n'auront plus le droit à de nouveaux patchs, bien au contraire. C'est simplement l'ouverture de nouvelles opportunités :

Des améliorations supplémentaires de performances pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S restent une priorité absolue chez Respawn et l'équipe partagera plus d'informations dès que la prochaine mise à jour sera prête.

À l'heure actuelle de nombreux jeux sont développés uniquement pour la génération actuelle comme Baldur's Gate 3 ou encore Mortal Kombat 1. D'autres font encore le choix de proposer leurs créations sur un plus large choix de consoles mais c'est de plus en plus rare. Cela est dû au fait que développer pour PS4 et Xbox One bride de très nombreuses possibilités et oblige le studio de développement à se restreindre sur de nombreux aspects. On imagine par exemple mal l'Unreal Engine 5 tourner sur old-gen.

Un bon moyen d'amadouer du monde

Proposer Star Wars Jedi Survivor sur PS4 et Xbox One est un bon moyen d'accueillir de nombreux joueurs qui n'ont pas la chance d'avoir une PS5 ou une Xbox Series. Outre l'aspect purement financier on peut y voir aussi une décision assez politique permettant de redorer le blason de l'entreprise. Car malgré la qualité du jeu, EA reste un éditeur assez décrié. Reste maintenant à voir si cette décision est faisable ou non car Jedi Survivor propose tout de même de très vastes environnements et on ne sait pas vraiment si les anciennes consoles ont ce qu'il faut dans le ventre pour gérer ça sans avoir une bouillie de pixels à l'écran.

