La mise à jour récente de Star Wars: Battlefront Classic Collection pour la Nintendo Switch et d'autres plateformes a été lancée, apportant plusieurs correctifs nécessaires suite aux problèmes rencontrés par les joueurs, notamment dans le mode en ligne. Voici un aperçu des améliorations et des corrections apportées. Le jeu enfin jouable par tout le monde dans de bonnes conditions ?

Star Wars Battlefront collection enfin jouable ?

La collection, qui comprend Battlefront 1 et Battlefront 2, a reçu des correctifs pour plusieurs bugs. Ces correctifs incluent des améliorations au niveau de l’interface utilisateur, comme la résolution d'un problème où le compte à rebours de réapparition restait bloqué sur 1, et des corrections de stabilité qui empêchaient les crashs au lancement ou lors du passage d'une carte à une autre. Le bug le plus handicapant, probablement...

De plus, les problèmes de connectivité aux serveurs privés et le temps de remplissage de la liste des serveurs ont été améliorés. Sur Star Wars Battlefront 2, des corrections spécifiques ont été apportées pour améliorer la fréquence et la précision des tirs de l'IA ennemie, ajuster la luminosité excessive sur la carte Mos Eisley et corriger la lecture des répliques de Ki Adi Mundi.

Pour les utilisateurs de la Switch, la mise à jour a résolu des problèmes liés aux temps de chargement et aux commandes. Par exemple, un bug où l'écran de chargement restait figé plus de 15 secondes a été corrigé. Les problèmes liés à la détection des entrées de contrôle lors du passage du mode Tabletop au mode Portable ont également été résolus, ainsi qu'un bug provoquant une fermeture forcée du jeu lors de la déconnexion d'une manette sans fil avant le chargement d'une partie. Insupportable.

Aspyr, le développeur de la collection Star Wars, a indiqué que ces correctifs font partie de la deuxième mise à jour majeure du jeu. Et que le travail sur une troisième mise à jour a déjà commencé. Les joueurs sont encouragés à continuer de signaler tout bug ou comportement inattendu. Afin de continuer à améliorer l'expérience de jeu.