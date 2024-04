De nouveaux rapports ont tout récemment émergé s'agissant de la très attendue Nintendo Switch 2. Selon ces derniers, la future console du constructeur japonais pourrait profiter de divers composants de Samsung pour afficher une nette amélioration des performances par rapport à sa vénérable aînée.

La Nintendo Switch 2 propulsée par Samsung

Nintendo semble vouloir mettre les petits plats dans les grands s'agissant de sa très attendue Switch 2. Sept ans après la première itération best-seller du géant japonais, le bond technologique devrait être énorme pour sa petite sœur. Cela serait en partie assuré par Samsung, le mastodonte coréen. Le chaebol s'est taillé une place de choix sur le marché des composants, notamment s'agissant des SSD et de la mémoire. C'est justement sur ce terrain qu'il va notamment apporter son support à Nintendo.

La Switch 2 devrait en effet, selon le très bien informé Doctre81, embarquer la mémoire V-NAND de 5ème génération de Samsung. Celle-ci promet des vitesses pouvant aller jusqu'à 1,4 Go par seconde. Il s'agirait donc d'un énorme boost par rapport à la console précédente de Nintendo. Avec une mémoire beaucoup plus véloce, les performances devraient définitivement être au rendez-vous. On peut toutefois regretter le fait de s'arrêter à la 5ème génération. Celle-ci se fait en effet vieille, Samsung travaillant déjà sur les 9ème et 10ème génération de sa mémoire phare. Outre cette amélioration tout de même substantielle de sa fiche technique, il est également dit que la Nintendo Switch 2 embarquera un écran OLED du géant coréen, qui occupe également une place de premier plan sur ce marché.

Des améliorations technologiques à tous les niveaux

En plus du support de Samsung, la Nintendo Switch 2 devrait aussi compter comme pour sa grande sœur, sur celui de NVIDIA grâce à la puce T239 de son cru. Forte de cela, la console devrait profiter du fameux DLSS pour des performances encore meilleures. Le mot magique 4K pourrait ainsi être enfin à la portée de Nintendo grâce à la technologie d'upscaling via machine-learning.

Un autre mot magique pourrait faire partie du vocabulaire de la Switch 2 : le ray tracing, encore une fois grâce à la puce NVIDIA qu'elle embarquera. Sans parler de faire combat égal avec une Xbox Series X ou une PS5 Pro, de telles améliorations technologiques en font certainement une console prometteuse pour les fans. Encore faut-il que Nintendo se décide à présenter officiellement cette nouvelle mouture très attendue de son best-seller. Et il y a malheureusement peu de chance que cela arrive cet été...