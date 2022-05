Star Wars Battlefront 3 a visiblement été très proche de la fin du développement lorsque qu'il a été annulé en 2008. Des années plus tard, le co-fondateur de Free Radical Design, Steve Ellis, a d'ailleurs corroboré cette information. C'est donc sans grande peine que l'on peut émettre l'hypothèse qu'une version du dit jeu se soit retrouvée dans les mains de quelqu'un.

L'utilisatrice Reddit MissFeepit explique avoir entre les mains une version du jeu sur sa PSP :

(J'ai aussi inclus une photo)

Lucasarts était un client d'un parent de mon fiancé à l'époque, et il a pu tester beaucoup de jeux, dont Star Wars : Battlefront III, une fois qu'il a été annulé, et que tous les actifs ont été rassemblés pour être renvoyés à Skywalker Ranch, l'une des cartouches de test pour la version PSP a été oubliée. Comme il était jeune, il n'y a pas prêté attention et l'a ramenée chez lui, l'a testée, les batailles AI, CTF et Conquest fonctionnaient bien.

Des années plus tard, en fouillant dans ses vieux jeux, il l'a retrouvé et pour autant que nous le sachions, puisque nous n'en trouvons pas d'autres en ligne, il possède la seule copie du jeu Star Wars annulé.

Nous sommes honnêtement curieux de savoir ce qu'il pourrait valoir, il devrait toujours fonctionner correctement, il n'y a pas de rayures ou de dommages au jeu lui-même.