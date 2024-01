Contre vents et marées, Star Citizen est toujours vivant, et il nous le fait bien comprendre. S'il est encore debout aujourd'hui, c'est grâce au financement participatif de la communauté qui est allé jusqu'à dépasser les 600 millions de dollars. Ce n'est pas forcément vu d'un bon œil par la majorité, mais en attendant, le développement du jeu poursuit sa route. D'ailleurs, un nouveau DLC vient de débarquer. Le bémol, c'est qu'il faut être riche pour l'obtenir. Mais alors, vraiment riche.

Un DLC pour Star Citizen à... 48 000 dollars

Si vous faites partie des détenteurs de Star Citizen, alors vous savez qu'il aime faire chauffer la carte bleue. Pour s'impliquer pleinement dans l'expérience, il faut souvent mettre la main au portefeuille. En sachant que de base, le jeu de simulation spatiale coûte 45 dollars. L'exemple le plus parlant, c'est le prix des différents vaisseaux considérés comme étant haut de gamme. Il y en a un qui demande de débourser 600 dollars, et là, on ne prend qu'un échantillon. On pourrait en citer d'autres, mais on va plutôt se concentrer sur le DLC qui vient d'être déployé.

Ce dernier est actuellement pointé du doigt par les joueurs qui ne saisissent pas bien le pourquoi du comment. Pour cause, c'est probablement l'extension la plus chère de l'histoire du médium. C'est un bundle regroupant tous les vaisseaux de Star Citizen, et pour y avoir accès, vous allez devoir vendre votre maison. On exagère un peu, mais ça coûte (roulement de tambour) 48 000 dollars ! Il faut reconnaître que c'est audacieux de proposer une telle somme, mais c'est surtout vu de façon assez ridicule. Voici la description qu'on peut lire :

Devant tous les autres, cette armada est l'égal du titre noble de Legatus Navium. Composée de plus de 175 vaisseaux de tous les fabricants connus, cette collection parfaite, comprenant tous les navires libérés et concédés à travers 2953, permet à chaque commandant de flotte de forger un héritage durable, conduisant l’humanité vers un avenir meilleur. Description du nouveau DLC de Star Citizen

Pour acheter le DLC, il faut avoir débourser... 1 000 dollars

Attention, vous n'êtes pas prêt pour la cerise sur le gâteau. Il se peut qu'il y ait des intéressés. Si c'est le cas, alors on espère que vous êtes membre du Chairman’s Club introduit en 2018. Une petite précision s'impose, pour en faire partie, il faut avoir - au moins - dépenser 1 000 dollars dans Star Citizen. Ça commence à faire beaucoup. Du coup, si ce n'est pas fait, vous ne pouvez pas accéder au DLC (est-ce que vous en aviez vraiment envie ?).

L'absurdité d'un tel prix n'a pas manqué d'amuser les joueurs, et des débats ont même vu le jour. Certains disent qu'on engloutit des sommes astronomiques dans des jeux comme les fameux gacha type Genshin Impact. Et parfois, ça se compte dans les milliers. La différence, c'est qu'ici, c'est 48 000 dollars, et ce n'est pas étalé sur une dizaine d'années. En tout cas, on ne voit pas ça tous les jours, à part peut-être sur Star Citizen.