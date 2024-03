Jusqu'alors chasse gardée du PC, l'iconique franchise STALKER cherche à explorer une nouvelle Zone. C'est en tout cas ce que l'on a pu repérer chez certains revendeurs japonais. Même si l'information semble viable, il convient donc de la prendre avec quelques pincettes antiradiations.

STALKER explore une nouvelle Zone

La franchise ukrainienne STALKER occupe une place particulière dans le cœur des fans de FPS. Elle s'est en effet montrée assez avant-gardiste sur certains aspects aujourd'hui populaires. Parmi ceux-ci : la survie, où les ressources sont rares et la moindre blessure peut être fatale. Le monde ouvert extrêmement dangereux, criblé de radiations et peuplé de monstres cauchemardesques, a également offert une aura particulière à la série.

Seul bémol : il s'agissait jusqu'alors d'une série exclusivement disponible sur PC. Cela devrait cependant bientôt changer. Des revendeurs comme Neowing et Rakuten ont en ce sens affiché des produits assez curieux. On peut en effet y précommander une collection appelée « STALKER: Legends of the Zone Trilogy », comprenant les trois jeux originaux. Pour rappel, la trilogie comporte Shadow of Chernobyl (2007), Clear Sky (2008) et Call of Pripyat (2009). Cette collection est d'autant plus surprenante qu'elle cible en particulier la PS4, pour une sortie en juin. Gageons qu'il ne s'agira pas de la seule console concernée. Il faudra toutefois attendre une confirmation de Microsoft, éditeur de la franchise, pour en avoir le cœur net. Celle-ci devrait d'ailleurs avoir lieu ce soir durant le Xbox Partner Showcase.

Voici l'image que l'on peut voir sous cette curieuse collection de jeux STALKER. © Rakuten

Une bonne manière d'attendre le prochain titre ?

Faire découvrir aux joueuses et joueurs console la série STALKER n'est en soi pas une mauvaise idée. La licence commence en effet à accuser son âge. Cela permet par ailleurs de contribuer à la campagne marketing autour du très attendu Heart of Chornobyl, prévu en septembre de cette année, a priori uniquement sur PC et Xbox Series X/S. Les fans de la franchise doivent en tout cas l'attendre de pied ferme.

Il faut dire que le développement de STALKER n'a clairement pas été un fleuve tranquille. Le studio ukrainien GSC Game World a notamment été frappé de plein fouet par le conflit contre la Russie. Au point de devoir déménager ses locaux, une partie de l'équipe participant à l'effort de guerre. Après moult reports, il semblerait toutefois que sa date de sortie vers la fin de l'année soit cette fois définitive. C'est en tout cas tout ce que l'on souhaite au studio. On espère également que le grand retour en meilleure forme que jamais de la série STALKER soit le succès tant attendu !