Objet d'une fuite plus tôt dans la journée, la trilogie STALKER: Legends of the Zone sur consoles a été le théâtre d'une annonce officielle. Et il y a une autre bonne nouvelle en prime !

La trilogie des jeux originaux STALKER, jusqu'alors chasse gardée du PC, dans sa version consoles a ainsi été annoncée en bonne et due forme durant le Xbox Partner Preview. Contrairement à la Zone, la bonne nouvelle n'arrive toutefois pas seule.

La légendaire franchise STALKER débarque enfin sur consoles

Malheureusement pour l'événement de Xbox, la mèche a été vendue par des revendeurs comme Rakuten. Ceux-ci ont en effet plus tôt dans la journée fait part d'une collection STALKER, en particulier sur PS4. Nous avons désormais une confirmation officielle. STALKER: Legends of the Zone arrive bien sur consoles PlayStation et Xbox via rétrocompatibilité. Mieux encore, il s'agit d'un « presque shadow drop », puisqu'elle est disponible dès aujourd'hui !

Cette collection permettra donc aux joueurs consoles de découvrir les trois premiers jeux STALKER pour la première fois. Elle est composée de Shadow of Chornobyl (2007), Clear Sky (2008) et Call of Prypiat (2009). Qui dit version consoles dit une adaptation des contrôles pour le jeu à la manette. Vous pourrez ainsi découvrir le gameplay iconique de la franchise de GSC Game World de manière adaptée.

Voilà en tout cas un bon moyen pour une large communauté de joueurs de découvrir la franchise. Il s'agit également d'une bonne occasion d'attendre STALKER 2: Heart of Chornobyl. Celui-ci débarquera sur PC et Xbox Series X/S en septembre prochain. N'oubliez pas votre masque à gaz, vos boulons et votre compteur Geiger !