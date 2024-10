À l'origine, novembre ne devait pas seulement marquer la sortie extrêmement attendu de STALKER 2. Il était également question d'une version Nintendo Switch de Legends of the Zone, une collection compilant les trois premiers opus de la célèbre franchise FPS post-apo. Sachez qu'elle arrivera finalement plus tôt que prévu sur la console hybride.

Un report d'un côté, une sortie en avance de l'autre pour STALKER

À l'occasion du Xbox Partner Preview de mars dernier, la branche gaming de Microsoft annonçait officiellement l'arrivée des trois premiers jeux STALKER sur consoles. Jusqu'alors l'apanage exclusif du PC, ces titres désormais légendaires que sont Shadow of Chornobyl, Clear Sky et Call of Prypiat sont arrivés sur consoles Xbox et PlayStation dans une version remise au goût du jour. Ne manquait plus qu'au tableau de chasse de GSC Game World la Nintendo Switch.

Le portage de STALKER Legends of the Zone sur cette dernière devait arriver courant novembre, soit le même mois que le prochain opus. Le studio ukrainien s'est cependant fendu d'un trailer d'annonce pour la version Switch de la trilogie, avec une bonne nouvelle : une sortie avancée finalement au 31 octobre. Ne reste donc plus que trois petites semaines pour que les joueuses et joueurs Switch puissent emmener la Zone partout avec eux. Compte tenu de l'âge certain des trois jeux proposés dans la collection, la console hybride de Nintendo devrait pouvoir les faire tourner sans sourciller.

Tel ne sera bien sûr pas le cas pour l'extrêmement attendu STALKER 2, qui cible quant à lui uniquement PC et Xbox Series. Après des reports en pagaille et l'effroyable conflit opposant l'Ukraine à la Russie, auquel certains développeurs de GSC Game World ont participé, ce nouveau jeu de la célèbre licence s'annonce proprement fou. Il faudra toutefois attendre sa sortie le 20 novembre pour en avoir pleinement le cœur net.

Source : GSC Game World sur YouTube