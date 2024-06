Le bilan financier de Square Enix n'est pas positif. Au cours de la dernière réunion du 27 mars 2024, l'éditeur a notifié ses investisseurs d'une perte de 22,1 milliards de yens, soit environ 140,8 millions de dollars américains. Cette annonce n'a pas été une surprise en soi puisqu'avant de partager la nouvelle, la société avait fait savoir que les ventes de ses jeux mobiles étaient en déclin, et que la catégorie MMO n'était pas non plus au top. Et ce malgré l'énorme succès de FF14. Pour changer les choses, l'entreprise souhaite faire preuve de plus de précaution dans la sélection de ses futurs projets.

Square Enix ne se détourne pas du Project Gemini

Après cette perte financière, Square Enix a annoncé un nouveau cap stratégique. Désormais, l'éditeur veut éviter les dépenses excessives, en répartissant soigneusement les fonds alloués aux prochains jeux pour une rentabilité plus élevé. Précédemment, la société japonaise avait également affirmé vouloir pousser davantage les AAA, même si Dragon Quest 3 Remake doit sortir le 14 novembre 2024. Vu les plans exposés par Square Enix, la licence Final Fantasy n'a aucun souci à se faire, et d'ailleurs, FF7 Remake 3 est toujours en développement.

Néanmoins, depuis quelque temps, ça sent le roussi pour le Project Gemini. L'un des jeux secrets de People Can Fly, les développeurs du looter shooter Outriders, déjà édité par Square Enix à l'époque. Un titre qui a malheureusement échoué à fédérer une vraie communauté, mais qui s'est bien vendu d'après les mots de l'ancien président du groupe. Suffisamment pour commander Outriders 2 à People Can Fly qui répondrait au nom de code de Project Gemini en interne ? C'est une hypothèse, mais on a encore aucune certitude sur la nature du jeu.

Ce que l'on sait par contre, c'est que le studio a malheureusement licencié une cinquantaine de personnes qui travaillait dessus. Le Project Gemini avait même été suspendu temporairement l'année dernière, mais People Can Fly et Square Enix ont trouvé un accord. Dans un communiqué, le studio indique avoir négocié un nouvel avenant au contrat pour la poursuite du développement. Une bonne nouvelle ? Pour les équipes, oui, puisqu'au moins, il n'y a pas d'annulation pure et simple. Reste à voir comment évoluera le Project Gemini dans les prochains mois, sachant qu'il ne devrait pas être disponible avant 2026.