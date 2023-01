Square Enix continue à capitaliser sur ses licences phares comme Dragon Quest, dont le prochain jeu arrive bientôt, ou encore Final Fantasy, qui nous sortira d'ailleurs deux nouveaux titres cette année dont Final Fantasy 16, et qui pourrait aussi avoir prochainement le droit à un tout nouveau jeu. Mais l'éditeur ne compte pas s’arrêter là et il prend maintenant la température auprès de ses fans.

Square Enix cherche veut faire plaisir à ses fans

Square Enix vient en effet de lancer un questionnaire concernant l’avenir de l’un de ses studios, la Team Asano, l’équipe derrière Bravely Default ou encore Octopath Traveler.

Dans ce formulaire, pour le moment réservé aux joueurs japonais, Square Enix pose une série de questions concernant ses licences et demande à ses fans quels sont les genres de jeux qu'ils aimeraient voir arriver et surtout, quelles licences ils voudraient voir revenir. De nouveaux remakes et autres remasters sont par ailleurs mentionnés.

Et sur les réseaux sociaux, visiblement personne ne semble contrarié à l’idée de voir débarquer de nouveaux remakes et / ou des remasters, bien au contraire. Que ce soit sur les forums ou encore sur Twitter, les fans sont déjà chaud comme la braise et espèrent déjà le retour de grandes licences comme Chrono Trigger, Xenogears ou encore Vagrant Story. Très largement, c’est d’ailleurs Xenogears qui remporte les votes haut la main.

D’autres espèrent également des remakes de plusieurs épisodes de Final Fantasy, comme le 5, le 6 ou encore Final Fantasy 9, l’un des épisodes les plus appréciés de la franchise. Ça tombe bien puisque ce dernier pourrait d’ores et déjà être dans le collimateur de Square Enix d’après les dernières rumeurs et pourrait déjà faire l'objet d'un remake.

Mais pour l’heure, rien n’est joué et les résultats de ce questionnaire ne pourront être connus que courant février. Les fans japonais ont en effet jusqu’au début du mois pour participer et faire valoir leur vote. Nous ne savons pas encore si l’éditeur tentera de prendre la température auprès de son public occidental.

Dans tous les cas, la Team Asano remet son avenir entre les mains des fans et devrait très certainement nous faire des annonces peu après avoir recueilli les résultats.

Et vous, vous aimeriez voir revenir des licences cultes de Square Enix ? Ou vous préférez voir débouler une toute nouvelle IP ?