On n'éxagère pas trop en disant que Square Enix a de gros atouts dans sa manche. Des licences à succès, il en possède, et pas qu'un peu. L'une d'entre elles a justement fait couler de l'encre il y a peu de temps, mais pour une raison assez spéciale. L'un des opus de la franchise a disparu du Nintendo Switch eShop. Pouf, envolé, sans aucune raison apparente. La communauté s'est posé beaucoup de questions, elle s'est inquiétée, et finalement, le studio a pris la parole.

Cet excellent J-RPG signé Square Enix disparaît mystérieusement

Le jeu en question, c'est Octopath Traveler, celui qui a ouvert la voie à la mode des graphismes en HD-2D. Eh oui, on vous avait dit qu'il s'agissait d'une belle licence. La popularité de ce titre signé Square Enix n'est plus à prouver. Il en va de même pour sa suite, qui est tout simplement merveilleuse. Globalement, c'est un incontournable pour tous les fans de J-RPG à travers le monde. En particulier ceux qui sont un peu nostalgiques du passé. Le problème, c'est que comme on l'a expliqué plus haut, il n'est actuellement plus disponible à l'achat sur la plateforme de Big N.

Square Enix a bien évidemment publié un message sur Twitter pour clarifier la situation. Enfin, en quelque sorte. En vérité, il n'a pas apporté la moindre explication sur la disparition d'Octopath Traveler du Nintendo Switch eShop. Sur ce point, on est toujours dans le flou. Par contre, la firme a affirmé que c'était seulement temporaire, et qu'elle était en train de travailler sur ça. On sera tenu au courant de l'avancée des choses, mais le message est clair : pour l'heure, si vous souhaitez y jouer, il faudra passer par Steam.

Etant donné qu'on n'a pas eu une raison de la part de Square Enix, les théories sont allées bon train. Pour beaucoup, c'est probablement dû à un changement au niveau de l'éditeur qui est listé. Lors de son lancement en 2018, en tant qu'exclusivité Switch, c'était Nintendo qui occupait cette place. Mais en décembre dernier, ça a été modifié, et cette suppression du magasin a peut-être un lien avec ça. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas combien de temps ça va durer exactement. On imagine que ça ne devrait pas se compter en semaines, mais dans le doute, évitons de nous porter la poisse.