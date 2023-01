Depuis sa création par Insomniac Games, le petit dragonnet tout violet a fait du chemin. Désormais aux mains d’Activision, et après avoir fait écouler des millions de Skylanders (vous vous souvenez de cette tendance hyper populaire qui a disparu aussi vite qu’elle est arrivée ?), Spyro n’a fait des étincelles que dans une compilation de remakes des trois premières aventures de la licence. Jusqu’ici, rien d’inédit, mais ça pourrait peut-être changer dès cette année.

Spyro bientôt de retour ? C'est possible

Aujourd’hui, c’est Toys for Bob qui s’occupe de la licence, studio à qui l’on doit justement la compilation Spyro Reignited Trilogy sortie en 2018. Et alors que l’on a plus de nouvelles de la franchise depuis un moment, le studio vient de mettre le feu aux poudres avec un simple tweet.

En souhaitant une bonne année à sa communauté, tout en assurant que de belles choses arrivent pour 2023, Toy for Bob a partagé un petit montage patchwork où l’on peut voir plusieurs photos du studio, un imposant logo de Crash Team Rumble, le party-game du célèbre Bandicoot attendu cette année, une image de Call of Duty Modern Warfare 2, sur lequel le studio travail encore en tant que soutien, mais aussi et surtout, un tout petit Spyro.

Des nouvelles du dragon cette année ?

Planqué en haut à gauche de l’image, on peut en effet apercevoir le petit dragon affublé d’un 25 doré, pour marquer l’année de son vingt-cinquième anniversaire, sur un fond ressemblant à une suite de code binaire qui pourrait suggérer un projet en développement.

Et il n’en fallait pas moins pour que la toile s’enflamme face à la nouvelle et à juste titre puisque cette carte faite maison met en avant les projets sur lesquels le studio travaille actuellement.

Doit-on s'attendre à un tout nouveau jeu ou simplement une grosse annonce ? Bonne question. Dans tous les cas, quelque chose est prévu pour les 25 ans de Spyro et les fans sont impatients. Mais pour le moment, la priorité doit certainement être donnée à Crash Team Rumble qui devrait paraître dans le courant de l'année sur consoles et PC.

Et vous, un retour de Spyro, ça vous chauffe ?