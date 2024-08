En développement dans l'ombre depuis un certain moment chez Ubisoft Toronto, Splinter Cell Remake et Sam Fisher redonnent enfin officiellement quelques nouvelles.

La branche Toronto d'Ubisoft semble bien occupée. Parmi les jeux les plus attendus en développement chez eux, nous avons Splinter Cell Remake, mais également le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps. Deux titres qui se font ardemment désirer par les fans, avec pour réponse de longs silences radio. Nos confrères chez PSU ont toutefois pu en apprendre plus à l'égard du retour très surveillé de Sam Fisher.

Splinter Cell Remake progresse toujours sous le couvert des ombres

Aux dernières nouvelles, les choses ne semblent pas aller très bien chez Ubisoft Toronto. En juillet, le studio a accusé le coup du licenciement de 33 personnes. De quoi potentiellement inquiéter notamment quant au sort de Splinter Cell Remake. D'après Darryl Long, directeur du management au sein du studio, il n'en serait heureusement rien. Le développement du retour très attendu de Sam Fisher, onze après sa dernière aventure dans Splinter Cell Blacklist, progresserait bien et à son rythme.

Il faudra toutefois faire preuve de beaucoup de patience pour voir Splinter Cell Remake en action. Darryl Long a en effet indiqué que celui-ci est encore « en mode infiltration, pour le moment ». Ubisoft Toronto semble entretenir de grandes ambitions à son égard. Nous avions notamment appris qu'il pourrait inaugurer une fonctionnalité assez révolutionnaire pour le jeu d'infiltration : l'exploitation du ray tracing comme mécanique de jeu pour aider les ennemis à repérer le très furtif Sam Fisher. Le studio semble en tout cas vouloir prendre son temps pour proposer un Remake à la hauteur du très marquant jeu original sorti en 2002.

En attendant d'avoir des nouvelles plus concrètes, il faudra donc se contenter de cela concernant Splinter Cell Remake. Même constat pour l'autre remake extrêmement attendu en production chez Ubisoft Toronto : les Sables du Temps. Après moult rebondissements, celui-ci a enfin fait l'objet d'une annonce lors du dernier Ubisoft Forward, pour une sortie prévue en... 2026. Patience est donc de mise pour avoir droit à une revisite digne de ces deux licences phares du géant français.

Blacklist remonte à 2013, et les fans attendant Splinter Cell Remake sont clairement en manque. © Ubisoft

