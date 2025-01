Splinter Cell est sûrement l’une des licences les plus appréciées d’Ubisoft. L’attente pour le remake est immense. Hélas, il semble que la licence revienne sous une forme qui risque de décevoir.

Cela fait plus de 12 ans que la franchise Splinter Cell n’a pas eu de nouvel opus. Le dernier en date, Splinter Cell: Blacklist, est sorti en 2013. Depuis, Sam Fisher a fait quelques apparitions dans d’autres jeux Ubisoft, comme Ghost Recon Breakpoint, mais rien de vraiment marquant. Les fans de Splinter Cell attendent donc avec impatience le retour de la franchise.

Splinter Cell de retour mais...

Mais contre toute attente, il semble que Sam Fisher fasse son retour… dans Fortnite. Oui, vous avez bien lu. Selon une rumeur récente, Epic Games et Ubisoft collaboreraient pour intégrer des éléments de Splinter Cell dans le célèbre battle royale. La rumeur a d’abord circulé dans des cercles restreints avant de gagner en crédibilité. C’est Shiina, un leaker bien connu dans la communauté Fortnite, qui a relancé les discussions. Il a affirmé qu’une collaboration autour de Splinter Cell était en préparation.

Si cela se confirme, les joueurs pourraient bientôt acheter un skin de Sam Fisher, accompagné de ses fameuses lunettes de vision nocturne, et peut-être d’autres cosmétiques emblématiques de la série. Mais pour les fans de la première heure, cette nouvelle a un goût amer. Beaucoup espéraient un vrai retour de Fisher avec un nouvel opus, et non une simple apparition dans un univers totalement différent. D'autant que le Remake est hyper attendu.

Un choix audacieux

L’idée de voir Sam Fisher débarquer dans Fortnite peut surprendre. Splinter Cell est connu pour son gameplay axé sur l’infiltration et la discrétion. Fortnite, lui, mise sur l’action frénétique, les constructions rapides et les combats intenses.

Voir un personnage aussi iconique courir, sauter et construire des murs pour se protéger de joueurs déguisés en banane pourrait dérouter. Mais Ubisoft et Epic Games pourraient y voir une opportunité. Fortnite est une plateforme mondiale avec des millions de joueurs. Ce partenariat pourrait faire découvrir la licence à une toute nouvelle génération.

Pour les joueurs de Fortnite, cette collaboration serait une belle opportunité. Sam Fisher apporterait un peu de nostalgie et d’élégance à l’univers du battle royale. Mais pour les fans de Splinter Cell, c’est une autre histoire. Beaucoup voient cela comme un simple coup marketing, une façon de maintenir la franchise dans l’actualité sans véritable engagement pour un nouveau jeu.

Source : Shiina