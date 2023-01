Splinter Cell Remake n’est est qu’au début de son développement, mais Ubisoft pourrait réserver quelques surprises aux dans cette année. Les joueurs en sont en tout cas convaincus, la faute à un simple Tweet d’Ubisoft qui ne dit absolument rien. Explications.

Une annonce Splinter Cell Remake cette année ?

Splinter Cell Remake pourrait refaire parler de lui cette année. En 2022, Ubisoft avait enflammé la Toile en dévoilant les premières images du jeu à l’occasion des 20 ans de la licence. A ce stade du développement, il ne s’agissait évidemment que de concept arts visant à donner le ton et l’ambiance tout en capturant la direction artistique de cette réimagination du mastodonte de l’infiltration. L’éditeur français pourrait cependant en montrer plus d’ici la fin de l’année. Les joueurs en sont pour le cas persuadés depuis que l’éditeur a publié un tweet avec une image du jeu ce 7 janvier montrant simplement les fameuses lunettes de Sam Fisher.

Pas de message, pas d’émoji ni quoique ce soit, seulement un visuel et un hashtag qui ont récolté en l’espace de quelques jours plus de 41,2K likes. Depuis les fans sont convaincus qu’Ubisoft donnera à nouveau des nouvelles de Splinter Cell Remake cette année, potentiellement lors de son Ubisoft Forward annuel. 2023 risque en tout cas d’être fort en annonce du côté de l’éditeur. Avec Avatar Frontiers of Pandora, Skull & Bones, Assassin’s Creed Mirage, The Division Heartland, Beyond Good & Evil 2 ou encore le jeu Star Wars qui serait énorme, le programme pour les prochaines années est chargé.

Bâtir les nouvelles fondations de la licence

Il convient tout de même de tempérer les attentes. Splinter Cell Remake n’en est en effet qu’au début de son développement, et les équipes doivent maintenant composer sans leur directeur du développement. Si annonce il y a, ce ne serait au mieux que des images issues d’une alpha précoce. « Nous avons pour objectif de créer un remake de haut niveau pour nous aider à bâtir des fondations solides pour la franchise à l’avenir » a expliqué Ubisoft lors de la dernière annonce autour du jeu. Une chose est certaine, la ferveur autour de la licence est bien toujours là.

On rappelle que l'esprit et les thèmes du jeu original seront conservés mais pas intact. Ubisoft souhaite en effet les moderniser afin de rendre les personnages et l’univers « plus authentiques et crédibles ». L'éditeur en profitera pour corriger certaines erreurs du passé. Il sera par exemple possible de faire une run en pacifiste, c'est-à-dire sans tuer personne, chose très réclamée à l'époque.