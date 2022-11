Pour Splinter Cell Remake, Ubisoft veut à la fois être fidèle et s'écarter du modèle original. Le jeu vous octroiera une plus grande liberté absente de la version de base.

Splinter Cell Remake a dévoilé des premières images qui devraient rassurer les fans de l'original. Mais ces derniers seront bousculés dans leur habitude avec un changement capital.

Tuer ou ne pas tuer, le choix de Splinter Cell Remake

Ubisoft a déjà annoncé la couleur : oui Splinter Cell Remake sera fidèle à ce que vous avez connu, mais avec des modifications nécessaires et pas uniquement sur le plan technique d'ailleurs. L'histoire sera par exemple actualisée pour s'adapter à des personnages ainsi qu'à un monde plus « authentiques et crédibles ». Quid de la VF de Sam Fisher que l'on doit à Daniel Beretta, la voix française d'Arnold Schwarzenegger ? On attendra d'y voir plus clair.

En revanche, on vient d'apprendre un changement majeur : on pourra faire une run sans tuer personne. C'était peut-être possible dans la version 2002, mais au prix d'une prise de tête sans nom, le jeu n'ayant pas été conçu dans ce but. Là, comme dans Blacklist, on aura tous les outils en main pour « désamorcer des situations » sans avoir recours à un moyen létal.

Nous voulons donner au joueur un peu plus d'opportunités de désamorcer certaines des situations. Andy Schmoll, senior game designer, via GamesRadar.