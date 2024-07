Parmi tous les projets d’Ubisoft, s’il y en a bien un qui se fait attendre, c’est le grand retour de Splinter Cell. Vendu comme un Metal Gear Solid killer à l’époque, le jeu est tout d’abord sorti en exclusivité sur Xbox et impressionnait déjà. Il trouvera le chemin des autres consoles plus tard et deviendra une licence incontournable de l’infiltration, même si les derniers opus en date se sont quelque peu tournés vers l’action et la mise en scène brutale.

Splinter Cell reviendra bientôt et sera encore plus beau grâce à un fan

Quoi qu’il en soit, les fans sont très nombreux et la franchise a une belle aura. On espère qu’Ubisoft nous donnera des nouvelles de son poulain prochainement mais en attendant, les joueurs PC pourraient bien avoir une alternative intéressante. Beaucoup ne jurent que par les trois premiers épisodes de la licence, et ça tombe bien puisque l’on va parler du tout premier jeu ici et ce grâce à la communauté.

On le dit souvent ici, nos moddeurs ont du talent, beaucoup de talent. Certains sont capables de complètement recréer des jeux complets, qui, pour certains, sont d’ailleurs devenus des licences cultissimes. D’autres développeurs amateurs transforment complètement leurs jeux fétiches. C’est le cas ici du moddeur skurtyyskirts, très actif au sein de la communauté. Ce dernier travaille depuis plusieurs mois à la conception d’un mod RTX Remix pour Splinter Cell premier du nom et le moins que l’on puisse dire, c’est que le boulot est bluffant.

Sam reviendra bientôt

Le mod parfait pour relancer le jeu en attendant le remake

À l’époque déjà, Splinter Cell pouvait se vanter d’avoir d’excellents jeux de lumière. Une gestion de la luminosité qui fait d’ailleurs partie intégrante de l’expérience. Ici, le travail des développeurs d’Ubisoft est transcendé par le Ray Tracing. Avec son mod, skurtyyskirts améliore significativement les effets de lumière et la gestion naturelle des différents flux. C’est criant de réalisme, même si ce n’est pas encore parfait. Le moddeur affirme qu’il reste encore pas mal de chemin avant que tout soit impeccable, mais ça s’annonce plutôt chouette.

Lorsque ce dernier sera pleinement optimisé, ce sera une excuse parfaite pour replonger dans cet opus mémorable. En attendant Splinter Cell Remake de toute façon, il n’y a pas grand-chose à faire tant la licence est unique en son genre et absente depuis bien trop longtemps.