Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la franchise Splinter Cell n'est pas morte, loin de là ! Actuellement, c'est un remake du premier opus qui est en développement, mais ce dernier se fait très discret. En attendant, il est possible de se retrancher sur les autres titres de la franchise, et sans surprise, ils ont des communautés vraiment fidèles. D'ailleurs, si vous en faites partie, nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer.

Une bonne nouvelle pour Splinter Cell Blacklist

Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'en octobre dernier, Ubisoft a pris une décision pour le moins radicale. Il va mettre fin aux services en ligne de certains de ses anciens jeux. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait tomber le couperet. En 2022, Splinter Cell Blacklist en a fait les frais, et son mode en ligne a été « mis à mort ». Du coup, les joueurs sont partis, mais un petit curieux a récemment fait une grosse découverte, et elle va sûrement vous intéresser si vous possédez le jeu.

En effet, en se reconnectant au Online de Blacklist, un utilisateur du nom d'Ahti a été accueilli par plusieurs messages Uplay. Normalement, ce n'est pas censé arriver. Une recherche sur Google lui a ensuite permis de constater que la firme avait bien réactivé le mode en ligne pour ce Splinter Cell. Pour l'anecdote, ça fait des mois que c'est le cas sur toutes les plateformes, et c'est pareil pour celui de Far Cry 3. En fait, les fans ne l'avaient tout simplement pas remarqué. C'est une situation assez cocasse, mais on ne va pas se plaindre. Ces jeux peuvent ainsi vivre plus longtemps, ce qui est bienvenu.

Alors non, ça ne veut pas dire qu'il en sera de même pour Conviction. Eh oui, à partir du 25 janvier 2024, il ne sera plus possible de profiter de ses fonctionnalités en ligne. En soi, il pourrait finir par connaître le même sort que Splinter Cell Blacklist, mais les fans ont moins d'espoir. Néanmoins, l'éditeur a ses raisons : « la mise hors-service pour nos jeux plus anciens n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère, mais c'est une nécessité, car la technologie derrière ces services est devenue obsolète. ».

Quid du remake ?

Les vieux titres de la franchise Splinter Cell, c'est bien beau, mais qu'en est-il du remake ? Eh bien, il a l'air de se porter plutôt bien. Pourtant, la communauté ne l'a pas toujours vu sous cet angle à cause du manque de communication de la part du studio. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a que des concept arts à se mettre sous la dent, et elles sont disponibles sur la Toile. Mais ça ne veut pas dire que le jeu va mal, et il l'a bien fait comprendre il y a environ deux mois.

Pour cause, 12 offres d'emploi avaient été repérées sur le site d'Ubisoft, et elles étaient dédiées à la refonte complète. On pouvait voir le poste d'animateur gameplay ou de narrative designer, entre autres. Certes, ça ne nous dit rien sur la date de sortie. Idem pour des premières images. Néanmoins, ça nous permet d'avoir une idée de l'état du chantier de Splinter Cell Remake. Il n'est pas prêt de sortir, mais l'entreprise travaille d'arrache-pied sur ce dernier.