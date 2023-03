Splash Damage est un studio fondé en 2001. On doit notamment à cette équipe anglaise le travail réalisé sur Doom 3 mais aussi un certain Brink qui est vite tombé dans l'oubli mais qui est pourtant le premier jeu original développé par le studio. Depuis on connait surtout Splash Damage pour son très bon travail sur Gears of War 4 et Gears 5. C'est donc avec une certaine attention que le travail de cette équipe de développement est surveillé.

Un AAA de survie pour Splash Damage ?

Splash Damage a dévoilé une vidéo teaser sur YouTube ayant pour objectif de donner quelques indices sur son prochain jeu. Son nom de code ? Project Astrid, il s'agit d'un titre AAA de survie en monde ouvert développé en collaboration avec les streamers Mike "Shroud" Grzesiek et Chris "Sacriel " Balle. Deux mastodontes de chez Twitch.

Pour ceux qui sont un peu moins au courant de ce qui se passe en dehors de la France chez les streamers, Shroud pèse tout de même 10,5 millions d'abonnés soit deux fois plus que Squeezie. Sacriel, plus petit, rassemble lui 713 000 abonnés. Ce dernier déclare d'ailleurs en toute simplicité vouloir "créer le meilleur jeu au monde" avec ce partenariat.

Pas grand chose à se mettre sous la dent

Hélas on ne sait pas grand chose de plus et le studio Splash Damage nous invite simplement à bien surveiller l'actualité du studio. Richard Jolly, son PDG explique :

Nous sommes ravis de partager quelque chose de nouveau avec nos fans, alors que nous faisons un pas en avant audacieux et concevons un jeu qui est vraiment différent de tout ce que nous avons fait auparavant.

On sait au moins que cela ne devrait pas avoir de lien avec Gears et qu'il ne devrait pas s'agir d'un shooter ou d'un FPS. On peut donc très bien imaginer un jeu de survie façon Sons of The Forest. Un genre qui ne s'essouffle visiblement jamais.