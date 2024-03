Il y a quelques temps, tout le monde s'en souvient, Insomniac Games a été victime d'un énorme piratage. Un hack massif, qui a révélé une quantité folle d'informations sur le studio, ses projets, et même des données personnelles. Ce n'était malheureusement pas la première fois qu'un studio de ce calibre se faisait attaquer de la sorte. Rockstar, avec GTA 6, Capcom ou encore Ubisoft ont tous déjà subi des piratages similaires ces dernières années, dévoilant au passage leurs plans et de nombreuses données sensibles. Des cas graves qui, avec l'affaire d'Insomniac, ont fini par faire craquer la communauté et toute l'industrie. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Malgré tout, certaines informations ne peuvent être tues, mais elles peuvent ne pas être montrées, ce qui sera le cas ici, comme nous l'avions dit à l'époque.

Un Marvel's Spider-Man multijoueur qu'on ne verra jamais

Et cette information concerne un certain Spider-Man et plus précisément une aventure multijoueur. Souvenez-vous, peu après l'affaire du piratage, Jason Shreier, journaliste réputé de Bloomberg, nous affirmait que des dossiers faisaient mention d'un jeu multijoueur avorté dans l'univers de Spider-Man. Un titre pensé comme un jeu service et développé par Insomniac Games. Le jeu, comme beaucoup d'autres, faisait partie de cette multitude de GAAS lancée par Sony dans le but de s'imposer sur le marché, à l'instar du jeu The Last of Us Factions.

Mais comme ce dernier justement, le projet a été arrêté en cours de développement. Une décision qui n'a rien à voir avec le hack, survenu plus tard. En revanche, ce dernier a récemment révélé une multitude de détails relayés par le site Insider Gaming. Pas de vidéo ici, c'est par choix, mais il est impossible de passer à côté de l'info puisque, disons-le, on est certainement passé à côté d'un excellent jeu multijoueur.

Les deux tisseurs auraient pu avoir des copains ©Spider-Man 2

Un jeu qui vendait clairement du rêve

Pourtant, ce qu'il est possible de voir est très mince, une simple bande-annonce finalement et un zeste de gameplay, mais ça s'annonçait assez impressionnant. Ce Marvel's Spider-Man multijoueur, sous-titré « The Great Web », aurait dû nous donner l'occasion d'incarner les Spidey de différents univers à l'instar de ce que l'on peut voir dans les excellents films d'animations Spider-Man New Generation et Across the Spider-Verse. Spider-Gwen, Spider-Man du futur, Miles Morales ou encore le Spidey originel… toute la clique devait être présente et jouable jusqu'à 4 ou 5 joueurs à première vue.

Le multivers était bien au centre de l'intrigue avec non seulement un New York réaliste comme tel qu'on le connaît dans les derniers jeux Spider-Man, mais également des versions alternatives, dont une "comics" à la direction artistique en cel shading du plus bel effet. Il était donc question de voyage à travers les univers et d'unité entre les Spidey. De ce que dit ce bon vieux Miles dans le trailer, il était question d'affronter les célèbres Sinister Six, mais pas seulement. Une armée de vilains tels que Venom, Octopus, Mysterio ou encore le Vautour, devait être de la partie. On aurait également pu retrouver quelques éléments apparus dans Marvel's Spider-Man 2 comme le wingsuit ou encore quelques cabrioles au combat comme au parkour.

Il était question de multivers comme dans ©Spider-Man Across the Spider-Verse

Insomniac Games, les derniers vrais super héros

Un jeu qui s'annonçait donc particulièrement solide et intéressant, mais que l'on ne verra sans doute jamais. Le projet est, pour l'heure, enterré à jamais. C'est bien dommage puisque Insomniac touchait du doigt quelque chose d'assez énorme sur le papier. Une licence riche, un univers déjà étendu qui ne demande qu'à être développé, le tout couplé avec le talent incroyable du studio, ça aurait clairement pu donner une expérience multijoueur hyper agréable à faire avec des copains tisseurs.

C'est d'autant plus vrai qu'à l'heure actuelle, nos pauvres super-héros prennent très cher, et Insomniac est un peu le dernier bastion. Dernièrement, ce n'est clairement pas Marvel's Avengers (un désastre), Gotham Knights (une catastrophe) ni The Suicide Squad (une maladresse à qui personne ne souhaite donner sa chance) qui arriveront à nous vendre des super-héros comme on veut en voir. Marvel's Spider-Man est donc un cas à part, une franchise entre de bonnes mains et il nous tarde déjà de voir la suite, seul ou accompagné.