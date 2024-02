Normalement, tout réussit à l'homme-araignée. Le dernier film Spider-Man No Way Home a été un raz-de-marée qui figure dans le top 10 des plus gros succès du box-office mondial. Les notes sont élevées sur les sites spécialisés avec 93% (presse), 98% (spectateurs) sur Rotten Tomatoes, et une moyenne de 8,2/10 sur IMDb. Sony Pictures tente donc de surfer sur la vague en créant son propre univers, mais pour l'heure, le navire prend sacrément l'eau. Le nouveau long-métrage sombre déjà après à peine quelques heures d'exploitation.

Les avis du spin-off Spider-Man sont là, c'est un fiasco monumental

C'est le grand jour pour Sony Pictures qui vient de sortir Madame Web dans les salles françaises. Si vous n'êtes pas au fait, c'est un spin-off Spider-Man qui se concentre sur le personnage de Cassandra Webb. Une super-héroine dotée de capacités télépathiques et qui peut prédire l'avenir grâce à son don de clairvoyance. Spider-Woman (Julia Carpenter) et le méchant Ezekiler Sims sont également au casting. Un coup gagnant ? D'un point de vue critique, c'est un sinistre échec comme en témoignent les différents avis. On est loin de Spider-Man.

« L’intelligence artificielle aurait fait mieux » selon le site canadien Lapresse. « Madame Web est pour la plupart du temps une publicité pour Pepsi, bizarrement peuplée de mauvaises performances. Dakota Johnson, pourtant si sympathique dans 50 Nuances de Grey ou Suspiria, est une actrice minimaliste ici. Son casting est une erreur regrettable » (via Variety).

Pour Deadline, ce spin-off de Spider-Man empile les clichés du film de super-héros. Un long-métrage pensé par des dirigeants et non des créatifs. « Madame Web représente les écueils du cinéma de super-héros grand public. À savoir des films qui ne sont pas motivés par l'histoire et leurs personnages, mais plutôt par les ordres de studios et les considérations de franchise ». IndieWire rejoint cette critique et explique « Madame Web est un film de super-héros qui semble avoir été réalisé par et pour des gens qui n'ont jamais vu de films de super-héros ».

Madame Web fait à peine mieux que Morbius

« Avec un scénario horrible et pas la moindre once de charme malgré le casting 5 étoiles, Madame Web est une simple imitation de Spider-Man. C'est ennuyant, sans imagination et daté, malgré le fait que ce soit l'un des rares films de super-héros autour de super-héroïnes. En conclusion, Madame Web est un long-métrage de super-héros à fuir absolument » selon ScreenRant. Ecran Large, qui n'a pas encore publié son avis, a donné un avant-goût avec des retours qui vendent du rêve (non). « C’est tellement lunaire ce qu’on vient de voir. Le film a mangé mon cerveau. En vrai, c'est pire que Morbius ».

Pire que Morbius ? Eh bien oui, et des journalistes américains partagent cette impression. Sur Rotten Tomatoes, c'est d'ailleurs l'un des plus mauvais projets du Sony's Spider-Man Universe, devant Morbius. Mais ça se joue vraiment à peu. Madame Web est à 18/100 et le film avec Jared Leto à 15/100. Viennent ensuite Venom à 50/100 et Venom 2 à 57/100. Bref, c'est un naufrage.