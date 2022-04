11 Bit Studios dévoile sa nouvelle production : South of the Circle sur consoles et PC. Après This War of Mine, l'équipe s'intéresse à la guerre froide dans une aventure singulière.

11 Bit Studios a actuellement trois projets en développement. Frostpunk 2, qui n’a pas encore sa date de sortie, et South of the Circle qui vient d’être annoncé en vidéo et images.

South of the Circle : une aventure poignante ?

11 Bit Studios (Frostpunk, Children of Morta, This is War of Mine) s'allie avec State of Play pour le portage de South of the Circle. Un jeu disponible sur les plateformes Apple (Mac, iPhone, iPad et Apple TV).

Une aventure narrative à l'identité visuelle forte qui "délivre une histoire d’amour, de guerre froide et de promesses".

Antarctique, 1964. Un avion s'est écrasé, la queue vers le ciel. Peter, professeur à Cambridge, s'extirpe de l'épave en quête d'aide, bravant le froid. Alors qu'il tente désespérément d'échapper à la glace, la frontière entre le passé et le présent devient de plus en plus poreuse. Voici une histoire d'amour entre deux collègues, Peter et Clara, qui prend place en période de guerre froide. Un jeu d'aventure narratif qui traite des souvenirs, de la survie et des conséquences du refus de faire face à son passé.

Marek Ziemak, directeur du développement externe chez 11 Bit Studios, ne cache sa joie sur ce partenariat :

South Of The Circle est l’un de ces coups de foudre. La sensibilité narrative du jeu nous a immédiatement captivés. Il est fortement axé sur la narration, inspirée du cinéma de classe mondiale. Cela le rend un peu différent de nos titres précédents. Une fois que les joueurs auront fait l’expérience de son récit instantanément engageant et riche en émotions, nous sommes convaincus qu’ils comprendront pourquoi nous voulions l’avoir dans notre portefeuille d’édition. Nous sommes ravis de pouvoir désormais travailler avec State Of Play, car c’est un studio pour lequel nous manifestions un intérêt particulier depuis longtemps.

Des acteurs de Game of Thrones, Chernobyl...

Pour donner corps aux personnages de South of the Circle, le studio State of Play a racolé des acteurs du petit et du grand écran. Plusieurs ont joué dans des séries télévisées phares de HBO.

Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody)

Olivia Vinall (The Woman In White)

Richard Goulding (The Crown)

Anton Lesser (Game Of Thrones)

Adrian Rawlins (Chernobyl)

Michael Fox (Downtown Abbey)

Un casting solide pour un voyage aussi unique que This War of Mine ? Il faudra juger lors de sa sortie. South of the Circle doit débarquer "bientôt" sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Quant à State of Play, vous connaissez peut-être l'équipe pour Lumino City, un titre récompensé aux BAFTA.