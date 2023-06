Dans la riche et historique catégorie des jeux de combat, impossible de ne pas citer le révolutionnaire Soul Calibur. Avec ses affrontements à l'arme blanche, ses personnages cultes et ses modes de jeu originaux, la licence s'est démarquée des légendaires Street Fighter et Tekken. De son premier épisode sorti sur arcade en 1998 à Soul Calibur 6, sorti en 2018, la saga n'a fait que gagner en popularité. Malheureusement, Bandai Namco vient d'annoncer une mauvaise nouvelle aux fans de la licence. Un titre culte de la saga va disparaître à jamais, indique la compagnie japonaise.

Bandai Namco enterre ce jeu adoré du public

Sur son compte Twitter, Bandai Namco Asia indique que Soul Calibur 5 ne sera bientôt plus disponible à l'achat. Une décision qui devrait faire un petit pincement au cœur des fans, même si sa suite a évidemment pris le relais depuis 2018.

Soul Calibur V tire le rideau sur la scène de l'histoire et s'éteindra sur PlayStation 3 et Xbox 360 le 19 juin 2023. Le jeu de base et tous les DLC associés ne seront plus disponibles à l'achat. Nous vous remercions pour votre soutien continu.

Bien sûr, si vous possédez déjà le jeu, que ce soit en version physique ou en version numérique, vous pourrez toujours y jouer sans aucun problème. Pour les autres, il vous reste quelques jours pour profiter de Soul Calibur 5 avant de lui faire définitivement vos adieux.

Soul Calibur 5, un épisode marquant à plus d'un titre

Comme dans chaque épisode de la licence, l'histoire est particulièrement développée dans Soul Calibur 5. Cet épisode met particulièrement en avant Patroklos et Pyrrha Alexandra, les enfants de Sophitia. Notez que l'invité exceptionnel (une tradition dans la série) du titre n'était autre qu'Ezio Auditore, héros de la saga Assassin's Creed. Dans la chronologie de la saga, Soul Calibur 5 fait donc office de bouquet final (pour le moment), car Soul Calibur 6, lui, revient aux origines de la Soul Blade et de la Soul Edge. Vous l'aurez compris, Soul Calibur 5 a donc marqué les esprits du public pour de nombreuses raisons, ce qui rend l'annonce de cette nouvelle assez brutale.