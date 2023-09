Qui n'a jamais eu envie de côtoyer Bouffe-Tout et les spectres des cultissimes SOS Fantomes 1 & 2 ? Ca va être bientôt possible, mais évitez de croiser les effluves.

SOS Fantomes fait partie de ces licences légendaires qui traverseront les âges sans prendre une ride, hormis pour les effets spéciaux évidemment. Après 27 ans d'absence, la franchise a eu le droit à un reboot avec un casting féminin qui n'a pas particulièrement convaincu, c'est le cas de le dire. Ghostbusters Afterlife a inversé la tendance sans pouvoir se hisser au niveaux des originaux qui sont cultes. Dans le jeu vidéo, on a également eu Ghostbusters Spirits Unleashed, et soyez prêts, il y a du nouveau dans ce domaine.

Lors d'une conférence Meta Quest 2, nDreams a annoncé un nouveau jeu SOS Fantomes en VR. Il n'avait à ce moment-là pas de titre, mais le studio a remédié à cela durant le dernier State of Play de PlayStation. Il s'appelle Ghosbuters: Rise of the Ghost Lord, et sortira le 26 octobre 2023 sur PSVR 2 et Meta Quest 2. Oui, le mois n'était pas encore assez chargé comme ça...

Le nom officiel et la date de sortie ont été communiquées, mais dans le fond, rien ne change. Ce jeu inédit SOS Fantomes est un soft coopératif, jusqu'à 4 joueurs, et offre la possibilité de devenir le prochain Peter Venkman. « La chasse aux fantômes, ça demande du travail d’équipe. Aucun film S.O.S Fantômes ne parle d’une personne qui affronte seule les phénomènes paranormaux, et c’est vraiment grisant de porter cet équipement emblématique tous ensemble alors qu’on se rapproche de plus en plus de fantômes un brin énervés. Ajoutez à cela une nouvelle histoire, de nouveaux lieux, un nouvel équipement et de nouveaux personnages, et vous avez la recette pour l’expérience SOS Fantomes ultime en VR » explique le game director, Nathan Baseley.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord sera jouable sur Meta Quest 2, mais c'est sur PSVR 2 que l'expérience sera entière et la plus poussée. Le suivi du mouvement des yeux du casque servira pour les menus, pour attraper des objets, et même interagir avec les autres collègues. Le retour haptique de l'accessoire permettra de ressentir les spectres avec divers degrés d'intensité.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, une vitrine PSVR 2 ?

En plus du retour haptique du PSVR 2, ce nouveau jeu SOS Fantomes prendra en charge les gâchettes adaptatives des manettes PlayStation VR 2 Sense. Là encore, il y a différents paliers, notamment pour déclencher le blaster à protons ou pour écraser des mini-bidendums chamallows.

« J’adore tout particulièrement amorcer le baster à protons avec une pression partielle, avant le « clic » satisfaisant qui déchaîne un flot de particules subatomiques chargées d’ions positifs. Les gâchettes adaptatives prennent vie quand il s’agit de manipuler les mini-bibendums chamallows. Ces petites créatures aiment bien se faufiler sur vous et votre équipement pour semer le chaos aux moments les plus mal choisis. Heureusement, vous pouvez aider vos partenaires en les attrapant et en les écrasant entre vos doigts » ajoute le réalisateur.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord comme jeu SOS Fantomes ultime ? C'est possible, mais il faudra juger au lancement.