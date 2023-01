Si vous avez aimé Ghostbusters : Afterlife (SOS Fantômes l'Héritage pour les bons français) alors vous allez être aux anges. C'est le moins que l'on puisse dire. Après tout, après un excellent dernier film, l'attente est légitime pour la suite des aventures des chasseurs de fantômes qui devrait être réalisée par Gil Kenan (scénariste et producteur de Afterlife). Dans ce contexte, une source a déclarée au journal The Sun pas mal de choses, ça reste évidemment à prendre avec des pincettes même si ça sent tout de même très bon.

Ghostbusters, le retour des héros ?

D'après le journal britannique, il va y avoir du changement mais aussi de la tradition :

Les patrons de studio prennent une franchise classique, l'installent dans un nouvel emplacement mais gardent la magie de l'original. Ça va être génial.



Ghostbusters a toujours été synonyme de New York, mais pour mélanger les choses cette fois, l'équipe a pensée à d'autres grandes villes pour son histoire hantée.

Londres est parfait. Cela donne tellement d'opportunités pour revenir sur les monuments classiques et l'histoire britannique, mais toujours dans un cadre urbain. Les plans ont l'air très cool, et intéresser les stars d'origine n'a pas été difficile. Ils aiment tous les films et les regardent avec beaucoup d'émotion.

Déjà première nouvelle, le film ne se déroulerait plus à New York mais à Londres. Ce qui pourrait apporter pas mal de fraicheur au scénario. Et LA grande nouvelle serait le retour de Bill Murray, Sigourney Weaver et Dan Ackroyd au casting. Si c'est évidemment parfait pour flatter les nostalgiques, on se pose quand même la question de la suite logique avec le scénario de Afterlife. Va t-on retrouver les personnages de Phoebe (Mckenna Grace), Trevor (Finn Wolfhard) ou encore Gary Grooberson (Paul Rudd, que l'on va d'ailleurs bientôt retrouver dans Ant-man). Que l'on a eu le temps d'apprécier pendant tout de même 120 minutes de film.