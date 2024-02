Les sorties jeux vidéo de mars 2024 garderont le cap du début d'année avec une longue liste de titres et pas des moindres. Entre portages et nouveautés, il y a du très beau monde et de la concurrence.

Quel début d'année pour le monde vidéoludique ! Si l'ambiance est gâchée par les licenciements à n'en plus finir, les développeurs essayent de continuer à faire ce qui les animent chaque jour. À savoir produire des jeux qui vont être appréciés par différents profils de joueurs à travers le monde. Les deux premiers mois ont fait mal au portefeuille avec du bon et du moins bon comme FF7 Rebirth en exclu PS5, Tomb Raider 1-3 Remastered, Skull & Bones, Pacific Drive, Sons of the Forest (version 1), Persona 3 Remake, Jujutsu Kaisen Cursed Clash, le dernier Don't Nod Banishers: Ghost of New Eden ou Suicide Squad Kill the Justice League. Comme chaque mois, on fait le point sur les jeux à venir et voici toutes les jolies sorties jeux vidéo de mars 2024.

De très gros jeux arrivent en mars 2024, ça va coûter cher !

Si votre compte en banque se remet difficilement de la fin d'année 2023 et des deux premiers mois de 2024, ça ne va pas être beaucoup mieux. Les sorties jeux vidéo de mars 2024 sont également très chargées. Et évidemment, des choix s'imposeront d'eux-mêmes, bien que la tentation soit forte. Alors quelles seront les nouveautés qui feront chauffer vos consoles PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch ou votre PC ? Plein de choses dont The Thaumaturge. Un RPG très attendu, qui a été repoussé de quelques semaines, pour sa filiation avec The Witcher. Le titre partage des ressemblances, mais également des développeurs. Il a en effet été conçu par des anciens de l'équipe de Frostpunk et The Witcher 1 Remake.

Les productions horrifiques seront aussi à l'honneur dans les sorties jeux vidéo du mois prochain. Le lendemain du lancement de The Thaumaturge, le 5 mars, les joueurs console vont pouvoir découvrir le portage de The Outlast Trials. Un épisode assez spécial étant donné qu'il s'agit d'une expérience multijoueur coopérative. Alone in the Dark, l'un des piliers fondateurs du survival horror, fera également son grand retour sur la scène vidéoludique. Vous n'aimez pas avoir peur ? Pas de panique. Il y a suffisamment de sorties pour tout le monde et les fans de la Guerre des étoiles vont être en mesure de retourner sur des jeux très appréciés avec Star Wars Battlefront Classic Collection.

Si vous avez une Nintendo Switch, rechargez-la et faites de la place sur le stockage pour l'arrivée de Princess Peach: Showtime. L'amoureuse de Mario revient avec sa propre aventure dans laquelle elle pourra se transformer à loisir, afin d'utiliser des compétences toutes plus variées les unes que les autres. Mais les deux gros morceaux de mars 2024, ce sont clairement Dragon's Dogma 2 et Rise of the Ronin. Deux jeux japonais très attendus. Le premier fait suite à un action-RPG très estimé, et l'autre est un beat'em'all prometteur par Team Ninja (Nioh, Wo Long Fallen Dynasty...). Il y aura également South Park Snow Day, Open Roads et plusieurs portages tels qu'Hi-Fi Rush (PS5), Planet Zoo Console Edition, ou Horizon Forbidden West (PC).

Toutes les sorties jeux vidéo de mars 2024

The Thaumaturge - 4 mars - PC

- 4 mars - PC Biomorph - 4 mars - PC

- 4 mars - PC Mediterranea Inferno - 5 mars - Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S

- 5 mars - Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S The Outlast Trials - 5 mars - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

- 5 mars - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Reveil - 6 mars - PC, PS5, Xbox Series X/S

- 6 mars - PC, PS5, Xbox Series X/S As Dusk Falls - 7 mars - PS4, PS5

- 7 mars - PS4, PS5 Taxi Life: A City Driving Simulator - 7 mars - PC, PS5, Xbox Series X/S

- 7 mars - PC, PS5, Xbox Series X/S Zoria: Age of Shattering - 7 mars - PC

- 7 mars - PC Snufkin: Melody of Moominvalley - 7 mars - PC, Switch

- 7 mars - PC, Switch WWE 2K24 - 8 mars - PC, PS4/PS5, Xbox One, XSX/S

- 8 mars - PC, PS4/PS5, Xbox One, XSX/S Unicorn Overlord - 8 mars - Switch

- 8 mars - Switch Star Racer - 8 mars - PC (early access)

- 8 mars - PC (early access) Summerhouse - 8 mars - PC

- 8 mars - PC Death of a Wish - 11 mars - PC

- 11 mars - PC Contra: Operation Galuga - 12 mars - PC, PS, Xbox, Switch

- 12 mars - PC, PS, Xbox, Switch Llamasoft: The Jeff Minter Story - 13 mars - PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

- 13 mars - PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S GYLT - 14 mars - Switch

- 14 mars - Switch Star Wars: Battlefront Classic Collection - 14 mars - PS5, XSX/S, Switch

- 14 mars - PS5, XSX/S, Switch Ib - 14 mars - PS4, PS5

- 14 mars - PS4, PS5 Paint the Town Red VR - 14 mars - Steam VR, PSVR2, Meta Quest

- 14 mars - Steam VR, PSVR2, Meta Quest What The Golf? - 14 mars - PS4, PS5

- 14 mars - PS4, PS5 Outcast - A New Beginning - 15 mars- PC, PS5, Xbox Series X/S

- 15 mars- PC, PS5, Xbox Series X/S Kingdom Come: Deliverance Royal Edition - 15 mars - Switch

- 15 mars - Switch Hi-Fi Rush - 18 mars - PS5

- 18 mars - PS5 MLB: The Show 24 - 19 mars - PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One

- 19 mars - PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One Lightyear Frontier early access - 19 mars - PC, Xbox Series X/S

- 19 mars - PC, Xbox Series X/S Alone in the Dark - 20 mars - PC, PS5, XSX/S

- 20 mars - PC, PS5, XSX/S Horizon Forbidden West - 21 mars - PC

- 21 mars - PC Princess Peach: Showtime - 22 mars - Switch

- 22 mars - Switch Dragon's Dogma 2 - 22 mars - PS5, PC, XSX/S

- 22 mars - PS5, PC, XSX/S Rise of the Ronin - 22 mars - PS5

- 22 mars - PS5 The Legend of Legacy HD Remastered - 22 mars - PC, Switch, PS5, PS4

- 22 mars - PC, Switch, PS5, PS4 Palia - 25 mars - PC (Steam)

- 25 mars - PC (Steam) Acolyte of the Altar - 25 mars - PC

- 25 mars - PC South Park: Snow Day! - 26 mars - PC, PS5, XSX/S, Switch

- 26 mars - PC, PS5, XSX/S, Switch Planet Zoo Console Edition - 26 mars - PS5, Xbox Series X/S

- 26 mars - PS5, Xbox Series X/S Bulwark: Falconeer Chronicles - 26 mars - PC, PS5, Xbox Series X/S

- 26 mars - PC, PS5, Xbox Series X/S Outpost: Infinity Siege - 26 mars - PC

- 26 mars - PC Open Roads - 28 mars - Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S

- 28 mars - Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Pepper Grinder - 28 mars - PC, Switch

- 28 mars - PC, Switch Touch Detective 3+ The Complete Case Files - 28 mars - Switch

