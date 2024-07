Le mois de juin s'était déjà montré plutôt calme, à l'exception notamment de l'éclatant L'Ombre de l'Arbre-Monde pour Elden Ring. En attendant la rentrée et un mois de septembre qui s'annonce très chargé en grosses sorties, il convient de s'intéresser au présent, avec celles à surveiller en juillet, avec malgré tout du joli monde.

Les sorties jeux vidéo en juillet 2024 marquées par des licences cultes

C'est en tout cas le thème principal qui ressort des sorties vidéoludiques du mois de juillet. Cela commence dès aujourd'hui avec l'extension Dawntrail pour le célèbre MMO Final Fantasy XVI sur PC et PS5. Le 11 juillet, c'est Ace Combat 7 qui nous replace dans le cockpit d'un avion de chasse, mais cette fois sur Switch. Même combat pour Les Tortues Ninja Splintered Fate avec un portage sur la console hybride le 17 juillet. Encore sur Switch, les amateurs de jeux rétro auront droit à une belle cure de nostalgie le 18 juillet avec Nintendo World Championships: NES Edition, annonce lors du dernier Nintendo Direct. F1 Manager 24 nous replongera de son côté dans la gestion de cet iconique sport automobile sur PC et consoles de salon le 23 juillet. Earth Defense Force 6 fera par ailleurs un retour fracassant sur PC, PS4 et PS5 le 25 juillet. Enfin, One Piece Odyssey sera le dernier portage Switch à surveiller en juillet, plus précisément le 26.

Il n'y a cependant pas que les licences iconiques qui ont droit à leur moment de gloire ce juillet. D'autres sorties quant à elles totalement nouvelles sont également de la partie. On pense notamment au Warframe-like The First Descendant, disponible dès aujourd'hui sur PC et consoles de salon. Le psychédélique et fendard Anger Foot édité par Devolver Digital entend également nous mettre bien dans nos baskets le 11 juillet sur PC. Le 18 juillet, deux jeux attendus sur PC et consoles de salon ont particulièrement retenu notre attention : Dungeons of Hinterberg et Flintlock: The Siege of Dawn. Le lendemain, c'est la toute nouvelle licence de Capcom qui s'y colle : Kunitsu-Gami: Pah of the Goddess. Enfin, nous surveillons Marvel Rivals, l'Overwatch-like de Tencent, qui s'ouvrira en beta le 23 juillet.

Tous les jeux vidéo de juillet 2024

Final Fantasy 14: Dawntrail (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 2 juillet

The First Descendant (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 2 juillet

Zenless Zone Zero (iOS, Android, PC, PS5) - 4 juillet

Once Human (PC, Android, iOS) - 9 juillet

Ace Combat 7 (Switch) - 11 juillet

Anger Foot (PC) - 11 juillet

Slender: The Arrival (PSVR 2) - 13 juillet

Darkest Dungeon 2 (PS5, PS5) - 15 juillet

Flock (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 16 juillet

Gestalt: Steam & Cinder (PC) - 16 juillet

Yaoling: Mythical Journey early access (PC) - 16 juillet

Les Tortues Ninja: Splintered Fate (Switch) - 17 juillet

Bō: Path of the Teal Lotus (PC, Switch, PS5, Xbox Series) - 18 juillet

Dungeons of Hinterberg (PC, Xbox Series) - 18 juillet

Flintlock: The Siege of Dawn (PC, PS4, PS5, Xbox Series) - 18 juillet

Nintendo World Championship: NES Edition (Switch) - 18 juillet

Schim (PC, Switch, PS5, PS4, Xbox) - 18 juillet

EA Sports College Football 25 (PS5, Xbox Series) - 19 juillet

Eggy Party (Switch) - 19 juillet

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 19 juillet

The New Denpa Men (Switch) - 22 juillet

F1 Manager 2024 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 23 juillet

Été (PC) - 23 juillet

Marvel Rivals (PC) - 23 juillet

Weyrdlets (PC) - 23 juillet

The Star Named EOS (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 23 juillet

Earth Defense Force 6 (PC, PS4, PS5) - 25 juillet

Arranger: A Role-Puzzling Adventure (PC, PS5, Switch) - 25 juillet

One Piece Odyssey (Switch) - 26 juillet

