Le mois de décembre 2023 se termine en douceur, et c'est donc le moment de jeter un œil aux sorties qu'il y a eu. Même si ce n'était pas aussi chargé qu'en novembre, il y a eu du beau monde au rendez-vous. On pense notamment à Avatar : Frontiers of Pandora, l'horrible The Day Before, la suite du DLC de Pokemon Ecarlate et Violet, l'envoûtant A Highland Song, SteamWorld Build, bref, on a eu de quoi faire. Et maintenant, qu'est-ce qui nous attend en janvier 2024 ? Ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir pour votre argent. Voici les nouveautés en approche, avec des franchises iconiques.

Les sorties jeux vidéo de janvier 2024, avec des licences cultes

Commençons par les sorties qui concernent l'artillerie lourde, avant de passer à des productions plus indépendantes. Eh oui, il y en a aussi, et il ne faut surtout pas les oublier. Côté gros noms, on retrouve donc le nouvel épisode de la série Like a Dragon (anciennement Yakuza) baptisé Infinite Wealth. Un mélange de sérieux et de loufoque nous attend dans une aventure qui s'annonce complètement dingue. Mais ce n'est pas tout. On relève également le grand retour de Prince of Persia avec l'opus The Lost Crown le 18 janvier. Cette fois, a fait le choix de la 2.5D. Au menu, de l'action, des combats mémorables, et de la plateforme comme on l'aime.

Si vous êtes plutôt branché jeu de combat, alors il ne faut surtout pas rater Tekken 8 qui arrive le 26 janvier. Il a l'air assez jouissif, ce qui ne devrait pas manquer de plaire aux fans. Quant à The Last of Us 2, il va également pointer à nouveau le bout de son nez dans un remaster qui apportera, entre autres, un mode roguelike. Mais qu'en est-il des joueurs qui détiennent un casque VR ? Rassurez-vous, Bulletstorm et sa proposition explosive est là pour renforcer votre catalogue. Pour l'instant, on a affaire à de belles sorties, et maintenant, jetons un regard sur des productions « moins connues ».

Pour le coup, vous allez trouver de tout. Par exemple, on a Thaumaturge le 20 du mois, un titre façonné par des anciens de CD Projekt. Les plus nostalgiques d'entre vous seront heureux de pouvoir se jeter sur Another Code : Recollection sur Nintendo Switch. Pour rester dans le thème de la compilation, on a aussi Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy pour ceux qui ont l'âme d'un avocat. Enfin, des indépendants, il y en a, et pas qu'un peu. The Cub nous vient en tête, avec sa direction artistique inspirée, mais également Howl qui a rencontré un beau succès sur Steam, et qui arrive maintenant sur PS5 et Xbox Series X|S. Vous l'aurez compris, le mois de janvier 2024 est plutôt chargé en sorties, et c'est une excellente nouvelle.

Liste des entrées du mois de janvier 2024

Arcade Game Zone - 05/01 (PS5, Nintendo Switch)

- 05/01 (PS5, Nintendo Switch) Momodora : Moonlit Farewell - 11/01 (PC)

- 11/01 (PC) War Hospital - 11/01 (PC, PS5, Xbox Series X|S)

- 11/01 (PC, PS5, Xbox Series X|S) Shinorubi - 12/01 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

- 12/01 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch) Art of Rally - 18/01 (iOS)

- 18/01 (iOS) Bulletstorm VR - 18/01 (PS VR2, Quest 2)

- 18/01 (PS VR2, Quest 2) Prince of Persia : The Lost Crown - 18/01 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

- 18/01 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch) Turnip Boy Robs a Bank - 18/01 (PC, Xbox One, Nintendo Switch)

- 18/01 (PC, Xbox One, Nintendo Switch) Another Code : Recollection - 19/01 (Nintendo Switch)

- 19/01 (Nintendo Switch) The Cub - 19/01 (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch)

- 19/01 (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch) The Last of Us Part II Remastered - 19/01 (PS5)

- 19/01 (PS5) Thaumaturge - 20/01 (PC)

- 20/01 (PC) Howl - 23/01 (PS5, Xbox Series X|S)

- 23/01 (PS5, Xbox Series X|S) Enshrouded - 24/01 (PC)

- 24/01 (PC) Touhou Luna Nights - 25/01 (PS4, PS5)

- 25/01 (PS4, PS5) Under Night In-Birth II [Sys:Celes] - 25/01 (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch)

- 25/01 (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch) Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy - 26/01 (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

- 26/01 (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) Like a Dragon : Infinite Wealth - 26/01 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

- 26/01 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) Tekken 8 - 26/01 (PC, PS5, Xbox Series X|S)

- 26/01 (PC, PS5, Xbox Series X|S) Dark Light - 30/01 (PS4, PS5)

- 30/01 (PS4, PS5) Rugby 24 - 30/01 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

- 30/01 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) Eastward : Octopia - 31/01 (PC, Nintendo Switch)

