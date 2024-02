Toutes les sorties jeux vidéo du mois de février 2024 sont connues et il y a du très très lourd ! L'année démarre fort avec notamment deux gros JRPG extrêmement attendus, des surprise et l'arrivée d'une arlésienne que l'on n'espérait même plus voir sortir.

Chaque mois, de nombreux jeux débarquent sur nos plateformes favorites. Que l'on soit joueur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch ou PC, on a largement de quoi faire. Après une année 2023 particulièrement chargée en sorties, 2024 compte bien sortir les griffes elle aussi et démarrer sur les chapeaux de roues. Le mois de janvier était déjà pas mal généreux, et février va lui emboîter le pas.

On a eu plusieurs gros jeux pour démarrer cette année 2024. Du RPG extrêmement solide avec Like a Dragon Infinite Wealth par exemple ou encore des surprises, comme avec Prince of Persia The Lost Crown, un metroidvania de grande qualité tout droit sorti des fourneaux d'Ubisoft. Sans oublier l'incontournable Tekken 8, véritable carton, ou encore le phénomène Palworld qui divise mais bat tous les records. Steam a d'ailleurs révélé un autre jeu viral, Enshrouded, titre de survie multijoueur qui cartonne bien sur la plateforme. En gros, il y a eu du bon, du très bon même, et le mois de février ne va pas se gêner pour continuer sur cette lancée.

De très grosses sorties à venir, une année qui démarre très fort

On commence le mois avec deux gros JRPG, l'un est orienté très action et en met plein les yeux, l'autre est un remake déjà culte. On parle bien entendu ici de Granblue Fantasy Relink et Persona 3 Reload. Granblue est la première itération de cette célèbre franchise nippone dans le monde du RPG XXL tandis que P3 Reload est un remake de haute volée qui remet au goût du jour l'un des meilleurs jeux de la licence. Un vrai carton. Arrive ensuite Suicide Squad: Kill the Justice League, le jeu service de Remedy pas aussi mauvais que ce que l'on aurait pu croire. À l'heure où ces lignes sont écrites, le test est en cours chez Gameblog, on nettoie Metropolis et on vient vous rendre notre verdict.

On peut également noter l'arrivée de trois jeux absolument cultes en version remasterisée, les épisodes 1 à 3 de Tomb Raider. La belle anglaise profite de cette nouvelle sortie pour revoir l'intégralité des graphismes de ses trois aventures et ajouter ses trois extensions, inédites pour les joueurs consoles de l'époque. En parallèle, Ubisoft sortira ENFIN Skull & Bones, son Arlésienne navale qui est en chantier depuis de très, très nombreuses années. Après maints reports, le jeu de bataille navale débarquera enfin sur consoles et PC. Pour conclure, on notera aussi la sortie de Mario vs Donkey Kong, le nouveau jeu de Nintendo qui va remettre sur le devant de la scène l'un des spin-offs les plus appréciés de la célèbre licence.

Mais c'est incontestablement FF7 Rebirth qui va marque ce début d'année. L'exclusivité PS5 et suite du désormais culte FF7 Remake, va faire très mal à la fin du mois et nous fait déjà beaucoup de promesse. D'ailleurs le jeu se présentera de long en large et en travers le 6 février prochain à l'occasion d'un gros évènement qui lui sera entièrement consacré.

Toutes les sorties jeux vidéo de février 2024

Granblue Fantasy: Relink - 01/02 - PS5, PC, PS4

- 01/02 - PS5, PC, PS4 Persona 3 - 02/02 - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One

- 02/02 - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One Foamstar - 02/02 - PS5, PC

- 02/02 - PS5, PC Suicide Squad: Kill The Justice League - 02/02 - PS5, Xbox Series, PC

- 02/02 - PS5, Xbox Series, PC Jujutsu Kaisen Cursed Clash - 02/02 - PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4, Xbox One

- 02/02 - PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4, Xbox One Helldivers II - 08/02 - PS5, PC

- 08/02 - PS5, PC Banishers: Ghosts of New Eden - 13/02 - PS5, Xbox Series, PC

- 13/02 - PS5, Xbox Series, PC Ultros - 13/02 - PS5, PC, PS4

- 13/02 - PS5, PC, PS4 Tomb Raider Remaster - 14/02 - PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4, Xbox One

- 14/02 - PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4, Xbox One Sucker for Love: Date to Die For - 14/02 - PC

- 14/02 - PC PlateUp! - 15/02 - PS5, Xbox Series, Switch, PS4

- 15/02 - PS5, Xbox Series, Switch, PS4 Mario Vs. Donkey Kong - 16/02 - Switch

- 16/02 - Switch Skull & Bones - 16/02 - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One

- 16/02 - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One Madison VR - 20/02 - PSVR2

- 20/02 - PSVR2 Furnish Master - 10/02 - PC

- 10/02 - PC Thaumaturge - 20/02 - PC

- 20/02 - PC Last Epoch - 21/02 - PC

- 21/02 - PC Slave Zero X - 21/02

- 21/02 Terminator Dark Fate Defiance - 21/02 - PC

- 21/02 - PC Nightingale - 22/02 - PC

- 22/02 - PC Pacific Drive - 22/02 PS5, PC

- 22/02 PS5, PC Sons of the Forest - 22/02 - PC (sortie de la V1)

- 22/02 - PC (sortie de la V1) Garden Life: A Cozy Simulator - 22/02 - PC

- 22/02 - PC Star Wars: Dark Forces Remaster - 28/02 - PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One

- 28/02 - PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One Final Fantasy 7 Rebirth - 29/02 - PS5

