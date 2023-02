Sons of the Forest est clairement très attendu par beaucoup de monde et avant l'accès anticipé c'est l'heure de découvrir un peu plus de gameplay.

Sons of the Forest dépasse Starfield dans la liste d'attente des joueurs sur Steam et ce n'est pas pour rien. L'envie d'y jouer est grande et le titre de survie est attendu au tournant après un très bon premier épisode. Dans ce contexte, IGN a eu accès en avant première à une vidéo de gameplay concernant le multijoueur ou plus précisément la coopération, soit le point central du jeu indépendant.

À deux c'est mieux pour Sons of the Forest

Sons of the Forest veut faire bien les choses et a donc subi un certain nombre de retards depuis son annonce, et bien que la date de sortie actuelle se cale pour ce mois-ci, il est maintenant étiqueté comme étant une version en accès anticipée. Dommage mais ça permettra aux développeurs de peaufiner plus rapidement son jeu.

Cela a été un long voyage depuis que nous avons commencé le développement de Sons of The Forest et il est devenu le jeu le plus grand et le plus complexe que nous ayons jamais créé. Il y a encore tellement plus que nous voulons ajouter ; objets, nouveaux mécanismes, équilibre de jeu et plus encore. Nous ne voulions pas retarder à nouveau, nous avons donc décidé d'impliquer la communauté dans le développement continu de ce projet et de conserver notre date de sortie de février, mais plutôt une sortie en accès anticipé. The Forest s'est avéré être un énorme succès, principalement grâce à la communauté et aux suggestions, commentaires et rapports de bugs que les joueurs ont partagés avec nous. Nous sommes vraiment excités et espérons que les joueurs voudront participer à ce nouveau voyage avec nous pour en faire le simulateur d'horreur de survie ultime.

De nombreuses mécaniques

Comme toujours l'objectif est de survivre et à deux c'est toujours plus simple et rapide. Ainsi l'élaboration d'un camp de fortune vous permettra de vous défendre contre les éléments. Très vite, il va falloir bâtir plus car une autre sorte de menace va se présenter naturellement à vous : les mutants anthropophage. Vous aurez alors l'opportunité de construire des pièges, des armes ou looter dans l'environnement pour tenter de trouver la pièce ultime pour sauver votre peau.

Il ne reste plus qu'à attendre le 23 février sur Steam.