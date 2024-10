Le hérisson bleu est actuellement en grande forme, entre l'arrivée ce mois-ci de Sonic x Shadow Generations et un troisième film mettant également en scène son frère ennemi qui sortira quant à lui le 25 décembre au cinéma. Pour faire monter l'engouement autour de son prochain jeu, SEGA marie le meilleur des deux mondes avec une mini-série animée de haute volée et visionnable gratuitement sur la chaîne YouTube officielle de sa mascotte.

Une préquelle gratuite qui roule avant la sortie de Sonic x Shadow

Pour rappel, Sonic x Shadow Generations se veut une remise au goût du jour de l'excellent titre éponyme sorti en 2011, mélangeant les versions retro et moderne du célèbre hérisson bleu. Comme son nom l'indique, le titre en profite également pour remettre le charismatique Shadow au premier plan avec de nouveaux niveaux dédiés. Le rival de Sonic en viendrait presque à lui volet la vedette, puisqu'il sera également au cœur du prochain film, incarné par rien de moins que Keanu Reeves. À noter que des scènes du film à venir seront également intégrées dans le jeu.

En attendant le 25 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, les fans peuvent actuellement regarder gratuitement sur la chaîne YouTube officielle du hérisson bleu un prologue à Sonic x Shadow Generations. Celui-ci prend la forme d'une mini-série d'animation en trois épisodes d'environ six minutes chacun. Les deux premiers épisodes sont d'ores et déjà disponibles, et le dernier sortira le 10 octobre.

Malgré son caractère gratuit, ce prologue de Sonic x Shadow Generations se montre de très solide facture. Tant au niveau de l'animation que de la direction artistique, les fans de la célèbre franchise semblent en tout cas beaucoup apprécier l'initiative de SEGA. La préquelle permet par ailleurs d'apporter de la profondeur à un Shadow qui s'est toujours retrouvé en équilibre précaire entre le bien et le mal. Vous pouvez découvrir le premier épisode ci-dessous, et le reste sur la chaîne YouTube officielle de Sonic the Hedgehog, en attendant la conclusion du prologue prévue pour rappel le 10 octobre.

Source : Sonic the Hedgehog sur YouTube