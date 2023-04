Sega a décidé de faire plaisir aux fans de Sonic et nous sort un jeu totalement inédit, 100% gratuit, et complètement WTF.

Alors que Rose, l’amie du célèbre hérisson bleu, fête son anniversaire avec tous les autres personnages emblématiques de la franchise, Sonic est brutalement assassiné.

Ni une ni deux, ses amis, et vous-même, devaient alors enquêter pour découvrir ce qui s’est réellement passé. Mais visiblement, quelque chose cloche, le jeu lui-même ne serait pas ce qu’il prétend être. C'est ainsi que démarre The Murder of Sonic (musique dramatique).

Bien loin des jeux lancés à 200 km/h, The Murder of Sonic mise sur une expérience drastiquement différente. Pas de course folle et de phases de plateforme endiablées à la Sonic Frontiers, mais un jeu d’enquête et narratif à la manière de n’importe quel point’n click. Sega semble vouloir prendre enfin des risques… ou pas.

Sonic a vraiment sorti un nouveau jeu gratuit, même si c'est une vanne

Oui, vous l’aurez compris, c’est bel et bien un poisson d’avril. Le projet n’a rien de sérieux (quoi que...), mais il existe vraiment en plus d’être totalement jouable et entièrement gratuit. Ce jeu-boutade, développé et publié par Sega, est actuellement disponible sur PC (via Steam) et gratuitement (heureusement). D’ailleurs, globalement, le jeu semble être plutôt apprécié.

The Murder of Sonic est un jeu d’enquête loufoque qui rend un petit hommage à la franchise en trollant avec légèreté les fans de la franchise.

La suite pour la franchise ?

Pour ce qui est des affaires sérieuses, Sonic est actuellement en plein boom après le succès de Sonic Frontiers, qui continue d’ailleurs de se mettre à jour. Un patch a récemment été déployé et ajouté du contenu gratuit, dont des défis inédits qui font enfin de Sonic Frontiers un jeu à faire à toute vitesse. Avec ses quelques 2,5 millions d'unités vendues, le jeu continuera à recevoir du contenu gratuit et deux mises à jour sont déjà programmées pour les mois à venir. À côté de ça, le hérisson brille également sur petit écran avec sa série Netflix Sonic Prime, ainsi qu'au cinéma. Après deux films familiaux réussis, le hérisson reviendra dans un troisième volet prochainement.

La mascotte de Sega a donc un agenda bien rempli et devrait d’ailleurs se montrer davantage dans le courant de l’année, sans compter ce poisson d’avril. L’actuel patron de la franchise avait en effet assuré que 2023 serait une année très importante (encore) pour Sonic et Sega. On ne demande qu’à le croire.