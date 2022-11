Enfin, la série Sonic Prime se laisse un peu découvrir via une véritable bande annonce (de 2 minutes), permettant d'en savoir plus sur l'histoire et d'en découvrir plus du coté de l'animation et du design des personnages. Visiblement, ca a l'air très cohérent et respectueux de l'univers du hérisson bleu.

Netflix montre enfin son Sonic Prime

Sonic va être envoyé dans des mondes alternatifs après que le Dr. Robotnik ait détruit un étrange cristal. Voici le scénario officiel que l'on peut lire sur Netflix à ce sujet :

Lorsqu'un combat explosif avec Eggman fait voler l'univers en éclats, Sonic voyage dans des dimensions parallèles pour retrouver ses amis et sauver le monde.

Les premiers épisodes de Sonic Prime seront diffusés en exclusivité sur Netflix à compter du 15 décembre 2022, nous devrions donc avoir pour Noel une belle série qui découle du jeu vidéo à se mettre sous la dent. Reste à voir bien évidemment si les fans "ultras" vont y trouver quelque chose à redire. Mais pour le moment, de l'avis général, cette série semble assez enthousiasmante.

Pour le moment on peut y apercevoir Tails, Knuckles, Amy, Big, Rouge et bien évidemment ce satané Dr. Robotnik. Toute la clique semble être au rendez-vous. Peut être aura t-on aussi l'opportunité de voir Shadow dans cette série Sonic ?

Qu'attendez-vous à titre personnel d'une série Netflix ?