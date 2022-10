On a encore jamais vu Sonic avec une Rolex au poignet, mais ça pourrait. Le hérisson croule littéralement sous les yens.

Sonic, une mascotte riche et toujours à la page

Comme Mario, Sonic a traversé les âges avec plus ou moins de réussite et compte chambouler sa formule en s'essayant au monde ouvert dans Sonic Frontiers. Impossible de prédire le succès ou non de ce volet mais la franchise, elle, est extrêmement lucrative pour SEGA.

Lors de son dernier bilan financier, SEGA Sammy Holdings a fait savoir que la licence avait vendu plus d'1,5 milliard de jeux dans le monde entier (via Gameindustry). Tous épisodes confondus, ce qui réunit les titres complets à plein tarif mais également les productions gratuites free to play. Ce n'est pas près de s'arrêter puisque l'éditeur japonais a de grands plans pour sa mascotte.

D'ici la fin de l'année fiscale 2024 et au-delà, plusieurs nouveaux projets verront le jour avec pour objectif de « renforcer la popularité de la franchise et permettre de vendre davantage de jeux ». Si SEGA ne les mentionne pas explicitement, on pense aux différents films qui font partie du Sonic Cinematic Universe avec un troisième long-métrage qui fera face à Avatar 3. Sonic 2, le fim a généré 403,8 millions de dollars au box-office mondial, soit 97 millions de plus que le premier.

Le hérisson est d'ailleurs au centre de la stratégie de SEGA pour être « un Marvel du jeu vidéo ».