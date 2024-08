Une nouvelle Édition Collector de Sonic x Shadow Generations a été révélée pour les fans de la franchise Sonic. Cette édition spéciale, destinée au marché occidental, marque une collaboration notable entre SEGA et Limited Run Games. Un éditeur connu pour ses éditions physiques limitées de jeux vidéo.

Sonic au prix fort

L'Édition Collector de Sonic x Shadow Generations ne se contente pas de proposer le jeu. Elle inclut également une panoplie d'objets de collection qui devraient ravir les fans. Parmi les éléments inclus, on trouve un artbook intitulé The Art of Sonic x Shadow Generations, une bande sonore officielle, une statue de Sonic et Shadow pour la Dreamcast. Mais aussi un étui de jeu commémoratif pour la Dreamcast, un steelbook, des figurines de Chao. Ainsi qu'un porte-clés représentant les chaussures de Sonic, Shadow et Classic Sonic. Pour couronner le tout, chaque édition est accompagnée d'un certificat d'authenticité numéroté individuellement. Par contre, le prix est de 249 dollars peu importe votre support.

Sonic x Shadow Generations propose une expérience de jeu unique en combinant deux campagnes distinctes. D'une part, les joueurs peuvent incarner Shadow dans une nouvelle aventure où il doit affronter son ennemi juré, Black Doom. Cette campagne, qui met en avant des capacités inédites de Shadow, permet de revisiter des niveaux emblématiques de l'univers de Shadow, tout en explorant un monde central expansif. Ce hub world, inspiré par le gameplay en zone ouverte de Frontiers, offre aux joueurs la possibilité de découvrir des secrets et de débloquer de nouvelles compétences.

Les précommandes sont ouvertes

D'autre part, l'Édition Collector inclut également une version remasterisée du jeu Generations, un titre acclamé qui combine des niveaux en 2D et 3D issus de l'histoire de Sonic. Cette nouvelle version bénéficie de graphismes améliorés. Et de contenu bonus inédit, offrant ainsi aux joueurs une aventure temporelle où le Sonic moderne et le classique doivent collaborer pour restaurer l'ordre dans la chronologie bouleversée par Dr. Eggman et ses complices.

Les précommandes pour cette Édition Collector sont d'ores et déjà disponibles sur le site de Limited Run Games. Cette initiative témoigne de l'engagement de SEGA à offrir des expériences de qualité aux fans du hérisson bleu. Tout en rendant hommage à l'héritage de la franchise avec des objets de collection soigneusement sélectionnés.

Source : Limited Run