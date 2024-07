En fin d’année, le hérisson bleu reviendra dans Sonic X Shadow Generations, un remaster XXL de Sonic Generations avec pas mal de nouveautés et visiblement même des surprises si l’on en croit un teasing sur le site officiel du jeu.

Deux jeux en un, c’est la promesse de ce Sonic X Shadow Generation qui proposera en effet une campagne stand alone dans laquelle on jouera Shadow, la version dark de Sonic. Un hérisson noir et rouge, très charismatique, qui disposera de ses propres pouvoirs. À ses côtés, on pourra notamment découvrir un tout nouveau monde à explorer et découvrir certains niveaux d’une toute autre façon.

SEGA n'a pas encore tout révélé de Sonic X Shadows Generations

Tout ceci était d’ores et déjà annoncé, mais il y a peu, le site officiel japonais du jeu nous tease l’arrivée d’une surprise, un personnage jouable non annoncé.

Pour faire la promotion de la double facette de Sonic X Shadow Generation, le site est divisé en deux. Une partie bleue aux couleurs de la mascotte de SEGA qui nous présente le hérisson modernisé et une version classique de lui-même, ainsi que toute la partie Sonic Generations.

Une seconde partie nous présente également Shadows, le hérisson noir, et sa campagne exclusive. C’est sur cette page que l’on peut apercevoir un carré vide dans la section des personnages jouables, habillé d’un “coming soon”. Quelque chose arrive et n’a toujours pas été annoncé.

Via le site officiel japonais du jeu

Ça pourrait aussi bien être un nouveau héros jouable ou plus simplement une nouvelle version de Shadow. Le mystère reste encore entier à l’heure où ces lignes sont écrites. On en saura certainement plus prochainement.

Sonic X Shadow Generations débarquera le 25 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.

Source : site officiel du jeu