SEGA envisage t-il de remettre au goût du jour un vieux jeu Sonic, acclamé par les joueurs, pour combler de joie les plus nostalgiques ? Un indice interroge...

Contrairement à d'anciens jeux de la franchise, Sonic Frontiers a déçu et divisé la communauté. Certains le défendent et semblent l'apprécier réellement, d'autres en revanche n'adhèrent absolument pas à la proposition ou jugent que la qualité est insuffisante. Un retour en arrière pourrait-il mettre tout le monde d'accord ?

Attention spoiler sur une île et une scène du dernier jeu !!!!!

Un remaster d'un jeu Sonic en cours chez SEGA ?

L'équipe de développement a entendu les critiques sur Sonic Frontiers, sans que l'on sache ce que cela implique pour le futur de la franchise. Le monde ouvert sera t-il encore là ? Et les combats ? Il faudra attendre. Mais ce qui nous intéresse présentement, c'est la découverte du moddeur SPEEPSHighway, expert sur le jeu Sonic Adventure.

Selon lui, SEGA prépare un remaster de cet épisode souvent cité, qui était sorti sur Dreamcast à l'époque. Pour étayer son propos, le youtubeur se base sur une cinématique flashback diffusée lorsque le joueur arrive sur la troisième île du dernier épisode, dans laquelle on voit Tails.

Une scène reprise directement de Sonic Adventure. Il a alors essayé de décomposer l'image, en enlevant les filtres appliqué, et a constaté des différences entre la version de Frontiers, l'originale sur Dreamcast, et l'édition DX. Ce sera plus parlant avec ses explications, mais pour lui, c'est le signe que SEGA travaille peut-être à un remaster pour les machines actuelles.