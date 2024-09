Quelques heures avant le State of Play de Sony, c’est SEGA qui a fait le show avec son Sonic Central. Un rendez-vous immanquable pour les fans du célèbre hérisson bleu.

Lors de ces longues minutes dédiées à la mascotte, le côté sombre du célèbre héros ultra-rapide était aussi de la fête. Ce bon vieux Shadow, qui partagera prochainement l’affiche avec son camarade bleuté dans Sonic x Shadow Generations, sera la star d’une mini-série animée qui s’annonce épique. Et si SEGA nous avait déjà officialisé la chose, il nous manquait encore quelque chose d’essentiel : une date de diffusion.

Qu’à cela ne tienne, l’éditeur japonais vient de corriger le tir et crée par la même occasion la surprise.

Pourquoi ? Tout simplement parce que le premier épisode de ce prologue, qui s’annonce déjà hautement explosif, sera diffusé… dès demain, le 25 septembre 2024, sur les canaux officiels de SEGA. Par ailleurs, les joueurs ayant précommandé une version PS4 ou PS5 du jeu Sonic x Shadow Generations pourront profiter d’une version exclusive de ce même prologue.

Appelé Sonic x Shadow Generations : Dark Beginnings, ce prologue animé est là pour nous dévoiler l’histoire de Shadow, le fameux hérisson noir et rouge. Pour le moment, on ne sait évidemment rien de ce que renferme ce prologue, mais il s’annonce particulièrement impressionnant. Le trailer parle de lui-même. L’animation a l’air plutôt solide, ça va très vite et ça promet d’être explosif. Un travail que l’on doit aux artistes du Studio Giggex et de Simage Animation, qui ont déjà travaillé sur plusieurs autres projets d’anime plus ou moins similaires.

Il a juste trop la classe !

Surprise, tous les épisodes seront dispo dans les prochains jours !

Quoi qu’il en soit, cette mini-série prometteuse sera divisée en trois grosses parties.

Sonic X Shadow Generations : Dark Beginnings commencera donc le 25 septembre 2024, les épisodes deux et trois seront quant à eux disponibles en octobre.

Épisode 1 : 25 septembre 2024

Épisode 2 : 3 octobre 2024

Final (Épisode 3) : 10 octobre 2024

Le jeu Sonic x Shadow Generations sera quant à lui disponible sur consoles et PC le 25 octobre prochain.

Source : Sega / youtube